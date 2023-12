Benkos Privatjet gestrichen Insolvenzverwalter räumt bei Signa auf

Der gerichtlich bestellte Sanierungsverwalter des österreichischen Immobilienkonzerns Signa Holding hat als eine der ersten Amtshandlungen Luxusausgaben gestrichen. „Die Schließung aller nicht erforderlichen Teilbetriebe umfasst insbesondere Jagd-, Flug-, Sicherheits- und Eventmanagementpersonal für Repräsentations- und Geschäftsanbahnungsaufgaben“, erklärte Sanierungsverwalter Christof Stapf am Dienstag.

Diese Bereiche hätten beträchtliche laufende Kosten verursacht, und ihre Fortführung würde letztlich den Betrag schmälern, auf den die Gläubiger bei Abschluss des Insolvenzverfahrens hoffen könnten.

2,2 Millionen Euro stellte Signa verganenes Jahr für René Benkos Privatjet ab.

Zu den Repräsentations- und Geschäftsanbahnungsaufgaben gehören etwa Reisen. Signa-Haupteigner René Benko war in den vergangenen zwölf Monaten rund um den Globus gereist, um neue Geldgeber zu finden – konnte damit aber die Insolvenz nicht verhindern.

Allein Benkos Privatjet schlug im vergangenen Jahr mit 2,2 Millionen Euro zu Buche, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person sagte. Für Reisekosten insgesamt fielen 4,9 Millionen Euro an, Bewachungsdienstleistungen kosteten 722.000 Euro, Jagden 409.000 Euro, Helikopterflüge 463.000 Euro.

Für Rechtsanwälte bezahlte die Signa Holding 2022 insgesamt 2,7 Millionen Euro. Der Verwalter wollte sich zu den Zahlen nicht äußern.

Die Jagdleidenschaft Benkos ist seit Jahren bekannt. 2018 sicherte er sich etwa Pacht für das Revier „Nickelsdorf West“ im Burgenland. „Hinter der Hege und Pflege des Wilds im Revier steht eine große Verantwortung, der sich die Signa Holding GmbH mit Sicherheit annehmen wird“, freute sich damals der Nickelsdorfer Bürgermeister Gerhard Zapfl.

Schon weit länger soll die Signa Holding eine Hochgebirgs-Pacht in Tirol besitzen. Die Agentur Bloomberg berichtete zudem, dass Benkos Familienstiftung für das Stüblergut in der Steiermark 2020 etwa 30 Millionen Euro für 1300 Hektar gezahlt haben soll. Ob die Kosten privat oder über Signa abgerechnet wurden, ist nicht bekannt.

Großer Teil der Holding-Belegschaft muss gehen

Bei der Holding führt der Schritt zu einem personellen Kahlschlag. Ein großer Teil der bisher 43 Beschäftigten der Signa Holding sei betroffen, ihnen werde gekündigt, so Stapf.

Die Aufgabe des Sanierungsverwalters ist es, die Insolvenz in Eigenverwaltung zu überwachen und Sorge zu tragen, dass kein Geld aus dem Unternehmen abfließt, das sonst eingesetzt werden könnte, um Ansprüche von Geldgebern zu befriedigen. Gefällt dem Verwalter das Verhalten des Managements nicht, kann er bei Gericht beantragen, ihm die Eigenverwaltung zu entziehen.

Die Gläubiger treffen sich am 19. Dezember zu einer ersten Versammlung. Am 12. Februar sollen sie über einen bis dann vorgelegten Sanierungsplan abstimmen. In den Diskussionen der nächsten Wochen dürfte bei ihnen die Frage im Vordergrund stehen, ob und wie viel sie von ihrem Geld wiedersehen werden.

Signa hat eine Quote von mindestens 30 Prozent versprochen – die Voraussetzung dafür, überhaupt eine Sanierung in Eigenverwaltung vornehmen zu dürfen.

Die Signa Holding, die in den besten Zeiten ein Immobilienvermögen in Höhe von 27 Milliarden Euro auswies, hat vergangene Woche Insolvenz angemeldet. Die meisten Signa-Baustellen stehen mittlerweile still, darunter Prestigeprojekte wie der Hamburger Elbtower.

Dieser Text erschien zuerst im Handelsblatt.