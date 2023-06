„Bild“-Zeitung Springer baut Flaggschiff um – massiver Stellenabbau droht

Der Axel-Springer-Verlag bereitet einen umfassenden Umbau seiner Kernmarke „Bild“ vor. Einige Regionalbüros sollen geschlossen, andere zusammengelegt werden, erfuhr das Handelsblatt von mehreren Unternehmensinsidern. Auch der 2021 gestartete Fernsehkanal Bild TV soll weiter schrumpfen.

Dieser Umbau soll zu einem erheblichen Stellenabbau führen. Betroffen seien Beschäftigte in dreistelliger Höhe, heißt es in Unternehmenskreisen. Die ungefähr 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Europas größter Boulevardzeitung sollen am Montag über die Pläne informiert werden, heißt es intern. Eine Anfrage des Handelsblatts wollte der Verlag nicht kommentieren.

Das deutsche Mediengeschäft mit seinen Medienmarken „Bild“ und „Welt“ gilt als Problembereich des Springer-Konzerns. Während die digitalen Plattformen für die Vermittlung von Jobs und Immobilien wachsen, leiden Bild- und Welt-Gruppe unter einem rückläufigen Geschäft. Die an Springer beteiligten Finanzinvestoren Kohlberg Kravis Roberts (KKR) und der kanadische Pensionsfonds CPPIB stützen deshalb dem Vernehmen nach den Umbau.

Für Verlagschef Mathias Döpfner ist der deutsche Markt von immer geringerer Bedeutung. Er investiert massiv in das US-Mediengeschäft, übernahm dort im Herbst 2021 das Nachrichtenportal „Politico“.

Der immense Stellenabbau bei „Bild“ hatte sich schon länger angekündigt. Im Herbst wurde bekannt, dass der Verlag in den Bereichen Produktion, Layout, Korrektur und Administration Stellen einsparen will. In Unternehmenskreisen hieß es nun, dass bei der „Welt“ und in der Verwaltung erste Mitarbeiter bereits durch Freiwilligenprogramme ausgeschieden sind.

Springer will reines Digitalunternehmen werden

Verlagschef Döpfner will aus dem ehemaligen Zeitungshaus perspektivisch ein reines Digitalunternehmen machen. Schon heute kommen 85 Prozent des Umsatzes von 3,9 Milliarden Euro und mehr als 95 Prozent des Gewinns von einer Dreiviertelmilliarde Euro aus dem Digitalgeschäft.

Bei der „Bild“ sieht die Lage aber komplett anders aus. Der Umsatz mit digitalen Angeboten liege bei der Marke bei unter 20 Prozent, sagte ein mit den Zahlen vertrauter Insider. „Immerhin ist ‚Bild‘ rentabel.“ Doch wie lange noch?

Döpfner hatte wiederholt angekündigt, dass es bei dem Verlag mittelfristig keine gedruckte Zeitung mehr geben werde. „Die Zukunft von Axel Springer ist ‚digital only‘“, sagte der seit 2002 amtierende Konzernchef.

Zu dem Unternehmen gehören auch die Jobplattform Stepstone sowie die Immobilienportale der Aviv-Gruppe.

Springer will 100 Millionen Euro einsparen

Ziel der Sparprogramme bei den Medienmarken sind höhere Gewinne bei „Bild“ und „Welt“: Das Konzernergebnis im deutschen Mediengeschäft müsse sich in den nächsten drei Jahren um rund 100 Millionen Euro verbessern, schrieb Döpfner im Februar an die Belegschaft. Erzielen will er das „durch Umsatzsteigerungen, aber auch durch Kostenreduzierungen“. Betriebsbedingte Kündigungen sollen vermieden werden, hatte Döpfner betont. Davon ist nun keine Rede mehr.

Auch in der Führungsriege der „Bild“ gibt es Veränderungen. Die stellvertretende Chefredakteurin Yvonne Weiß hat den Boulevardtitel laut Insidern verlassen.

Erst im März hatte Springer die Führungsspitze der Boulevardzeitung ausgewechselt. Die früheren Chefredakteure Johannes Boie, Alexandra Würzbach und Claus Strunz mussten gehen. Den Vorsitz der Chefredaktionen von „Bild“ und „Bild am Sonntag“ hat seitdem Marion Horn, ihr zur Seite steht der frühere „Focus“-Chefredakteur Robert Schneider. Beides sind profilierte Print-Köpfe ohne jede Erfahrung im Digitalgeschäft.

Massive Unruhe bei Springer

Ohnehin herrscht bei Springer massive Unruhe. Der Verlag streitet sich mit dem früheren „Bild“-Chefredakteur Julian Reichelt vor Gericht. Springer wirft ihm vor, interne Informationen weitergegeben zu haben, und fordert die gezahlte Abfindung in Millionenhöhe zurück.

Reichelt hatte im Herbst 2021 seinen Posten als „Bild“-Chefredakteur räumen müssen. Beschäftigte hatten ihm Machtmissbrauch in Verbindung mit Beziehungen zu Mitarbeiterinnen vorgeworfen. Der Journalist hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen. Springer gelobt seither, eine neue Firmenkultur zu etablieren, doch der Wandel sei längst noch nicht vollzogen, monieren Beschäftigte.

Entlassungen auch bei anderen Verlagen

Neben Springer bauen auch andere Medienunternehmen Stellen ab. Zu Jahresbeginn hatte der zur TV-Gruppe RTL gehörende Verlag Gruner+Jahr (G+J) 700 von 1900 Stellen gestrichen und zahlreiche Magazine eingestellt. Auch bei Burda-Titeln wie „Focus“ und „Bunte“ gab es Entlassungen.

Wie alle Zeitungen kämpft auch „Bild“ mit einem rückläufigen Print-Geschäft. Ende 2022 lag die verkaufte Auflage bei 1,1 Millionen Exemplaren (inklusive der Berliner Boulevardzeitung „B.Z.“). Im vierten Quartal 2013 waren noch mehr als doppelt so viele Exemplare täglich verkauft worden.

Springer beschäftigt weltweit 18.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 3400 davon sind Journalisten – ein immer größerer Teil davon in den USA. Springer plant, mittelfristig in Amerika einen zweiten Standort zu eröffnen, der Stammsitz soll in Berlin bleiben.

Dieser Artikel erschien zuerst im „Handelsblatt“.