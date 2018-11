Die deutsche Wirtschaft ist im dritten Quartal erstmals seit Anfang 2015 wieder geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt sank gegenüber dem Vorquartal um 0,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in einer ersten Schätzung in Wiesbaden mitteilte. Es war der erste Rückgang seit dem ersten Quartal 2015.

Bereits Anfang November hatten die Forscher des Kieler Instituts für Weltwirtschaft ein Minus von 0,3 Prozent prognostiziert. Auch die Commerzbank war bereits von einem Rückgang um 0,1 Prozent ausgegangen. Grund dafür sei vor allem, dass viele Autohersteller wegen des neuen Abgastestverfahrens WLTP ihre Produktion deutlich heruntergefahren hätten, so ein Konjunkturexperte der Commerzbank. Sowohl die IfW-Forscher als auch die Commerzbank erwarten zum Jahresende allerdings wieder spürbares Wirtschaftswachstum. (Tsp, dpa)