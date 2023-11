ChatGPT bekommt neue Konkurrenz Amazon startet KI-Aufholjagd mit Q

Amazon will bei der Künstlichen Intelligenz aufholen. Die Cloud-Sparte AWS stellte am Dienstag einen für Geschäftskunden gedachten Chatbot mit dem Namen Q vor. Der KI-Chatbot kann zum Beispiel Zusammenfassungen von Dokumenten oder Entwürfe von Texten erstellen. Damit tritt der Konzern aus Seattle in Konkurrenz zu ähnlichen Produkten von Microsoft und Google.