Chinas Immobilienriese vor Auflösung Gericht ordnet Liquidierung von Evergrande an

Ein Gericht in Hongkong hat am Montag die Liquidation der Börsengesellschaft des Immobilienentwicklers Evergrande angeordnet. Bislang ist allerdings unklar, wie das Urteil gegenüber der operativen Gesellschaft des hochverschuldeten Konzerns mit Sitz in Guangzhou und Shenzhen umgesetzt wird. Denn die Börsengesellschaft China Evergrande Group hat ihren Sitz auf den Kaimaninseln, mit denen China kein Rechtsabkommen hat.