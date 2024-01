Demografische Entwicklung Japan altert – und wächst dennoch

Die Japanerin Asuka Tatebayashi ist ein kleiner Teil eines großen Phänomens: Die japanische Wirtschaft wächst weiter, obwohl die Bevölkerung seit 2010 schrumpft. Und es sind Frauen wie Tatebayashi, die Teil des Erfolgsrezepts sind. Die alleinerziehende Mutter arbeitet jeden Tag als Analystin bei einer Großbank. „Meine Erfahrungen sind positiv“, sagt sie. „Ich fühle mich nicht diskriminiert.“

Im Gegenteil, die Bank fördere sie in ihrer Karriere und erlaube ihr Telearbeit. Unterstützung erhalte sie auch auf staatlicher Seite. So helfen ihr lange Betreuungszeiten in Kindergärten, Vollzeit zu arbeiten. „Ich hätte mein Kind morgens um sieben in die Kita bringen und abends um acht abholen können, wenn ich gewollt hätte“, sagt sie. Aber das war nicht nötig. Denn auch die Zeiten der langen Überstunden, für die Japan bekannt war, sind vorbei, zumindest für sie. Die meisten Banker verlassen ihren Schreibtisch um 17 Uhr.