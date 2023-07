Der Mate-Boom  Erfolg in Deutschland, großer Flop zu Hause

Bei der Arbeit oder in der Universität. Beim Videospielen oder im Club. Erfrischungsgetränke mit Mate-Geschmack sind in Berlin und im übrigen Deutschland der Renner, und der Verbrauch steigt von Jahr zu Jahr. Das bei Studierenden, Jugendlichen und Gamern beliebte Produkt stammt von einem Strauch, der in Südamerika beheimatet ist, wo seltsamerweise niemand diese Getränke konsumiert oder sie ein totaler Misserfolg waren.