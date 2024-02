Dieselskandal vor Gericht Ex-VW-Chef Winterkorn weist Verantwortung zurück

Von manipulierten Abgaswerten bei Volkswagen will Martin Winterkorn nichts gewusst haben. Im milliardenschweren Anlegerprozess gegen den Autokonzern und dessen Hauptaktionär Porsche SE wegen illegaler Abschalteinrichtungen hat der ehemalige VW-Chef Winterkorn seine Verantwortung für die Straftaten zurückgewiesen. Er sei nicht in die Entscheidungen über die Entwicklung oder den Einsatz der Abschaltvorrichtung eingebunden gewesen, sagte Winterkorn am Mittwoch vor dem Oberlandesgericht in Braunschweig.