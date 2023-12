Durch Umstieg von Gas auf Strom Industrie könnte Energie-Effizienz deutlich steigern

Bis zu 40 Prozent weniger Energiebedarf in der Glasherstellung, bis zu 60 Prozent weniger bei Papier, Chemie und Nahrungsmitteln: Die Elektrifizierung energieintensiver Anlagen in der Industrie birgt erhebliche Einsparpotenziale. Das zeigt zumindest eine am Donnerstag veröffentlichte Studie des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung (ISI).