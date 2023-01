Energiekosten für Verbraucher So günstig wie 2020 wird es wohl nicht mehr

Die Bundesnetzagentur erwartet bei den Erdgasspeichern in Deutschland in diesem Frühjahr einen hohen Füllstand. „Ich gehe inzwischen davon aus, dass die Speicher am Ende des Winters zu mehr als 50 Prozent gefüllt sein werden. Wir konzentrieren uns jetzt auf den nächsten Winter“, sagte der Präsident der Behörde, Klaus Müller.

Das führt zu einer geringeren Nachfrage der Unternehmen und Länder in Europa nach Erdgas. In der Folge sinkt auch der Großhandelspreis seit Wochen kontinuierlich. Doch wann kommt die Entwicklung bei den Verbrauchern an? Drei Experten antworten in unserer Serie „3 auf 1“. Alle Folgen finden Sie an dieser Stelle.

Bei bestehenden Verträgen muss das Kartellamt genau prüfen

Thomas Engelke ist Leiter des Teams Energie und Bauen beim Verbraucherzentrale Bundesverband.

Die Preise an den Gas- und Strombörsen sind seit September 2022 deutlich gefallen. Bei den Gas- und Strompreisen für die privaten Haushalte ergibt sich dagegen ein differenziertes Bild.

Die Preise bei Neuverträgen sind seit September 2022 ebenfalls gefallen, wenn auch nicht ganz so stark wie an der Börse. Haushalte zahlen aktuell etwa 16 Cent gegenüber etwa 40 Cent pro Kilowattstunde Gas im September 2022. Bei Strom sind es etwa 43 Cent gegenüber 56 Cent. Damit liegen die aktuellen Preise für Neukunden aber immer noch zwei bis drei Cent über den Preisbremsen.

Genau umgekehrt sieht es bei bestehenden Verträgen aus. So erhöhte sich der Gaspreis in der Grundversorgung seit September 2022 von etwa 12 auf etwa 17 Cent pro Kilowattstunde, bei Strom von 36 auf 47 Cent. Viele Versorger haben gerade zum Jahreswechsel ihre Preise noch einmal deutlich erhöht.

Das Bundeskartellamt muss hier genau prüfen, ob diese Erhöhungen gerechtfertigt waren. Bei Preiserhöhungen können Verbraucher:innen den Anbieter wechseln, aktuell sollten sie vorher aber genau prüfen, ob sich das lohnt.

Ab 2024 könnten die Preise für Verbraucher sinken

Sebastian Gulbis ist seit mehr als 20 Jahren in der Energiewirtschaft tätig. Er unterstützt Energieversorger bei der Strom- und Gasbeschaffung für ihre Endkunden.

Die Strom- und Gaspreise der Verbraucher sind von verschiedenen Faktoren abhängig: Die Entwicklung an den Großhandelsmärkten, die verfolgte Beschaffungsstrategie der Versorger sowie der Aktivität der Endkunden. Seit einigen Wochen ist am Großhandelsmarkt ein sinkendes Preisniveau zu verzeichnen, was so stark ausfällt, dass Neuabschlüsse zum Beispiel gegenüber der Grundversorgung im Vorteil sein können.

Die gängigen Preise sowohl von Neuabschlüssen als auch der Grundversorgung liegen jedoch in vielen Fällen oberhalb des in der Strom- und Gaspreisbremse festgelegten Preisniveaus. Kunden sind daher gegebenenfalls eher träge, den Versorger jetzt zu wechseln.

Die Situation am Großhandelsmarkt ist immer nur eine Momentaufnahme und kann sich schnell und drastisch ändern. Derzeit ist der Gasgroßhandelsmarkt aufgrund des milden Winters und der damit verbundenen hohen Speicherfüllstände im Erdgas vergleichsweise entspannt. Dies entspannt auch den Stromgroßhandelsmarkt.

Sollte sich das derzeitige Preisniveau an den Großhandelsmärkten weiter fortsetzen oder sogar weiter sinken, werden wir flächendeckend zum kommenden Jahr 2024 einen deutlichen Rückgang in den Endverbraucherpreisen sehen – auch unter die derzeitige Strom- und Gaspreisbremse. Aktive Kunden können zudem bereits vorher von dieser Entwicklung profitieren.

Insofern jedoch der Großhandelsmarkt durch neue Herausforderungen erschüttert wird, zum Beispiel durch eine massive Verknappung des LNGs im Weltmarkt oder eine deutliche Kältewelle mit in der Folge stark sinkenden Speicherfüllständen, kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Preissteigerungen zum kommenden Jahr verzeichnet werden müssen.

Erst 2025 sind die Preise auf einem niedrigen Niveau

Tobias Federico ist Geschäftsführer des Analysehauses Energy Brainpool in Berlin. Er beobachtet die Preisentwicklungen der Energiemärkte seit 25 Jahren und berät Energieversorger und Industrie.

Die Verbraucherpreise für Strom und Erdgas sind eng an die Großhandelsmärkte geknüpft, denn hier kaufen die Energieversorger ein.

Der Einkauf erfolgt in kleinen Teilen über mehrere Jahre im Voraus, so dass die Einkaufskosten dem Durchschnittspreis des Einkaufszeitraumes entsprechen. Daher sind kurzfristige Preisbewegungen nicht bemerkbar.

Dauerhaft niedrigere Preise kommen aber beim Endkunden an. Die Energieversorger, die ein Jahr im Voraus beschaffen, werden die ersten sein, die schon im Jahr 2023 die Energiepreise wieder senken können. Die konservativen Beschaffer mit drei Jahren Einkaufszeitraum, müssen 2023 die Preise aber weiter nach oben anpassen. Erst im Jahr 2025 sind dann alle Verbraucherpreise auf einem niedrigen Niveau, werden aber immer noch deutlich teuer sein als im Jahr 2020.

