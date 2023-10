Tagesspiegel Plus Ärger bei Commerzbank : Mitarbeiter stellen Vorstand desaströses Zeugnis aus

Trotz Milliardengewinn in diesem Jahr ist die Lage bei Deutschlands zweitgrößter Privatbank angespannt. In einer Umfrage äußern die Beschäftigten Zweifel an der Strategie und der Bankspitze.