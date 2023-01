Börsenjahr 2023 Fällt der Dax auf 10.000 Punkte? Experten warnen vor Kurseinbrüchen

Es klingt nach einem Albtraum: Der bekannte Vermögensverwalter Jens Ehrhardt erwartet im ersten Halbjahr eine „deutliche Aktienbaisse“ an der Wall Street und in Europa. Die Experten beim Analysehaus und Vermögensverwalter Sentix gehen noch weiter: Geschäftsführer Patrick Hussy spricht von einem „Ausverkauf im Oktober“. Er hält einen Sturz des Leitindexes Dax auf 10.000 Punkte für möglich. Das wäre ein Verlust von mehr als 30 Prozent.

Solche Ausblicke sind aber die Ausnahme. Die typischen Jahresvorschauen fallen vorsichtig optimistisch aus – und sind zumindest von den ersten Handelstagen im neuen Jahr mit kräftigen Kursgewinnen gestützt. Eine Handelsblatt-Umfrage im Dezember ergab, dass die Banken den Dax Ende 2023 im Schnitt bei 15.300 Punkten erwarten, ein Plus von rund zehn Prozent. Das wäre ein gutes Ergebnis nach einem schlechten Jahr 2022 mit zwölf Prozent minus.

Doch die Erwartung erscheint angesichts des Ukrainekriegs, hoher Inflation und einer geldpolitischen Straffung der Notenbanken mit rasant steigenden Zinsen noch als milde Reaktion. Genau dort setzen auch die Skeptiker an. Ihr Kernpunkt: Die Anleger leiden unter einem Realitätsverlust.

„Die Rezession wird länger dauern und schwerer sein, als viele Investoren annehmen“, sagt Sentix-Geschäftsführer Hussy. Er erwartet Gewinneinbrüche im Firmensektor, eine anhaltend hohe Inflation und Zinserhöhungen über die aktuellen Erwartungen hinaus. „So werden die Aktien von zwei Seiten in die Zange genommen.“ Laut Hussy gerät der Weltleitmarkt aus den gleichen Gründen stark unter Druck. Seine Jahresendprognose für den breiten Aktienindex der USA, den S&P 500, liegt bei 3000 Punkten. Derzeit zählt der Index 3800 Zähler.

An den europäischen Börsen sei die Lage noch prekärer. „Die Energieversorgungsprobleme wirken sich hier viel drastischer aus und sind der Grund, warum im Herbst massive Ängste vor einer größeren Gasmangellage bestehen“, erklärt Hussy. Mit den abgeschalteten Atomkraftwerken und ohne Gas aus Russland „wird es für die deutschen Aktien verdammt eng“ – damit begründet er auch seine Befürchtung, dass der Dax so tief fallen kann. Derzeit plant die Politik, die drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke im April abzuschalten.

Jens Ehrhardt wittert ebenfalls schwere Monate für die Börsen. Der Gründer der Vermögensverwaltung DJE Kapital erwartet die Baisse sowohl in den USA als auch in Europa. Risiken für die Kurse sieht er vor allem in der Geldpolitik. „Die global schärfste Anti-Inflations-Politik der Nachkriegszeit dürfte aus monetärer Sicht zu viel tieferen Kursen führen.“

Die Rezession wird länger dauern und schwerer sein, als viele Investoren annehmen. Patrick Hussy, Geschäftsführer beim Analysehaus und Vermögensverwalter Sentix

Ähnlich wie Hussy von Sentix warnt der erfahrene Fondsmanager vor dem Konsens der Optimisten. Auch Ehrhardt ist überzeugt: Auf so eine unangenehme Entwicklung sind die Anleger nicht eingestellt – im Gegenteil. Die Skeptiker wollen denn auch die Kurserholungen der vergangenen Monate seit Oktober richtig deuten. „Es dürfte sich in Europa wie in den USA um eine Bärenmarktrally handeln“, meint Ehrhardt. In dieser Lesart sind die Kurse zwar gestiegen, haben damit den Abwärtstrend aber nur kurz unterbrochen.

Ehrhardt glaubt übrigens wie Hussy, dass die US-Firmengewinne in diesem Jahr deutlich fallen werden. Und mit einem halben Jahrhundert Erfahrung im Finanzgeschäft gibt er den Anlegern noch eine besondere Lektion in Sachen Börsentiming: „Es wird übersehen, dass Aktienmärkte in der Vergangenheit erst sechs bis zwölf Monate nach dem Zinshoch gedreht haben.“ Dieses Top aber ist nach Meinung vieler Experten weder in Übersee noch in Europa bereits erreicht.

Inflation, Rezession, Zinsen: Die Börsen in Europa trifft es härter

Mindestens ein renommierter Ökonom denkt in die gleiche Richtung wie die beiden deutschen Experten: Nouriel Roubini, Professor der Stern School of Business an der Universität New York. Auch er sieht Europa im Zentrum des Sturms aus schwerer Rezession, anhaltend hoher Inflation, viel weiter steigenden Zinsen und hoher Verschuldung.

Roubini war in der Finanzkrise bekannt geworden, weil er bereits vorher die Immobilienprobleme in den USA als Auslöser für die Verwerfungen ausgemacht hatte. Allerdings hat Roubini einen Ruf als Untergangsprophet bei den Investoren, lag manchmal auch falsch mit seinen Prognosen. Sein jüngstes Buch „Megathreats“ mit zehn Bedrohungen für die Welt unterstreicht seinen Ruf als Schwarzseher.

„Die EZB bekämpft die Inflation durch straffe Geldpolitik, während die Staaten die Folgen der höheren Energiepreise durch Finanztransfers dämpfen und so auch noch die Inflation anheizen“, sagte Roubini kürzlich. So würden Staaten und Notenbank gegeneinander arbeiten.

Jeremy Grantham: Sentix-Stratege erkennt Ursache für Abstürze

Hussy will ausdrücklich nicht als Apokalyptiker eingeschätzt werden: „Wir haben mit unseren Prognosen auch schon einmal deutlich über dem Konsens gelegen“, erinnert er. „Anleger sollten in unserer Prognose keinen Weltuntergang sehen; klar, es wird erst einmal wehtun, aber tiefere Kurse bieten dann Kaufchancen mit Blick auf das kommende und übernächste Jahr.“

Interessanterweise gibt es gerade in Übersee einige bekannte Börsenskeptiker, die ähnlich wie Ehrhardt bereits seit Jahrzehnten im Finanzgeschäft sind. Jeremy Grantham, Mitgründer des Geldverwalters GMO, sprach schon früh im vergangenen Jahr von einer „Superblase“ und warnte vor einem Marktcrash, sah etwa den S&P 500 noch spürbar unter der aktuellen Sentix-Zielmarke. Er erkennt die Ursache für die schon eingeläuteten Abstürze vor allem in den historischen Überbewertungen der Anlagemärkte als Ergebnis einer ultralockeren Geldpolitik und Tiefstzinsen über viele Jahre.

Auf die Liste der Pessimisten gehört auch der unabhängige US-Ökonom Gary Shilling. „Aktien sind ungefähr auf halber Strecke bei ihrem Weg nach unten, der Gesamtverlust vom Top bis zum Tief wird etwa 40 Prozent betragen“, sagt er für die Wall Street voraus.

Anleger könnten nicht mehr darauf hoffen, dass die Notenbank stürzende Kurse an der Wall Street rettet. Unter dem jetzigen Chef der amerikanischen Notenbank Fed sei die Lage anders als unter seinen Vorgängern Janet Yellen, Ben Bernanke und Alan Greenspan. Bei ihnen hätten sich Anleger immer darauf verlassen, dass die Währungshüter bei großen Börsenrückschlägen stützend eingreifen würden. Das sei unter Jerome Powell undenkbar.

Was Anleger machen sollen, um den angekündigten Turbulenzen zu trotzen, darüber gehen die Meinungen der Skeptiker auseinander. Manche Analysten stufen nach den stark gefallenen Anleihekursen und demnach gestiegenen Renditen Bonds wieder als attraktiv ein. Hussy von Sentix aber widerspricht: „Es gibt zwar zuerst eine Kursrally, aber dann ein böses Erwachen.“

Im Jahresverlauf würden Notenbanken ihre Anleiheverkäufe fortsetzen, der Inflationsdruck bleibe hoch. Entsprechend pessimistisch ist der Ausblick laut Hussy für die zehnjährigen Staatsanleihen: „In den USA streben die Renditen zum Jahresende Richtung fünf Prozent, bei Bundesanleihen steht die Drei vor dem Komma.“ Das würde spürbare Kursverluste mit sich bringen. In Übersee liegt die momentane Verzinsung bei 3,7 Prozent, die hiesigen Titel erreichen 2,3 Prozent.

Gold als Rettungsanker

Wer an diese negativen Ausblicke glaubt, der muss fragen: Was verspricht Rettung? Ehrhardt sieht Anleger an den Schwellenländerbörsen in Asien und Mexiko relativ gut aufgehoben, gibt auch den entsprechenden Währungen Chancen. Und er setzt wie Roubini auf Gold.

Das Edelmetall nennt auch Hussy als „großen Gewinner“. Anleihen würden nach vielen Jahren der Tief- und Minuszinsen zwar wieder passable Renditen abwerfen: „Aber bei anhaltend höherer Inflation bieten Bonds wegen des realen Wertverlusts auch keine echte Zuflucht.“

Sehr offensiv empfiehlt Ökonom Shilling einen Aktienverkauf, insbesondere im Technologiesektor, der besonders unter steigenden Zinsen leidet. Aus der Währungssicht empfiehlt er den US-Dollar als krisenresistente Anlage. Ansonsten hält er hohe Barpositionen für angemessen: „Um Verluste zu vermeiden und um sich auf eventuelle Erholungen in der Wirtschaft und an den Börsen vorzubereiten.“

Dieser Text erschien zuerst im Handelsblatt.

Zur Startseite