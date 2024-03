Enttäuschendes Börsendebüt Was Anleger von der Douglas-Aktie erwarten dürfen

Der Börsengang von Europas größter Parfümeriekette ist vorerst hinter den Erwartungen geblieben: Der erste Kurs der Douglas-Aktien lag beim Börsendebüt am Donnerstag bei 25,50 Euro und damit unter dem Ausgabepreis von 26 Euro. Am Vormittag notierten die Aktien bei 23,92 Euro. Der Ausgabepreis hatte mit 26 Euro bereits am unteren Ende der bis 30 Euro reichenden Emissionsspanne gelegen.