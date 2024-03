Tagesspiegel Plus Investieren in Zukunft, nicht in Vergangenheit : Als ETF-Anleger vor die Welle kommen

Wer auf themenspezifische ETFs setzt, sollte ein Grundproblem beachten: Sie werden oft aufgelegt, wenn der Hype schon vorbei ist. Sinnvoll sind sie dennoch – wenn die Mischung stimmt.