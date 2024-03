Run auf Nvidia und andere Tech-Aktien Droht eine KI-Blase?

Der Hype um Künstliche Intelligenz (KI) spiegelt sich auch an den Börsen wider. Für Tech-Aktien, die mit KI zu tun haben, ging es in den vergangenen Monaten steil bergauf. Auch wenn die Kurse von Halbleiterkonzernen wie Nvidia nach einer langen Aufwärtsrally zuletzt eher stagnierten, scheint die Nachfrage nach KI-Werten bei Anlegern ungebrochen. Doch befinden wir uns in einem nachhaltigen KI-Boom oder ist Vorsicht geboten? Droht gar eine Blase, die platzen könnte?



Drei Experten geben in unserer Reihe „3 auf 1“ Einschätzungen zur Frage, ob eine KI-Blase droht. Alle Folgen von „3 auf 1“ finden Sie hier.