Ford streicht 3800 Jobs „Auf dem Weg in die Elektromobilität müssen wir uns anpassen“

Ford Europa steht vor einem neuen umfassenden Stellenabbau. Wie der US-Konzern am Dienstag in Köln mitteilte, sollen in den kommenden drei Jahren insgesamt 3800 Arbeitsplätze an verschiedenen europäischen Ford-Standorten gestrichen werden. Das sind rund elf Prozent von aktuell etwa 34.000 Beschäftigten bei der Europatochter des US-Autokonzerns.

