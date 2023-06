Geldanlagetipp So profitieren Anleger vom demografischen Wandel

Die wenigsten Trends lassen sich vorhersagen. Doch in einem Fall ist es anders: beim demografischen Wandel. Es ist sicher, dass die Bevölkerung in Deutschland und anderen Industrieländern in den nächsten Jahrzehnten stark altern wird. Für Anleger heißt das: Wer den demografischen Wandel in seinem Portfolio berücksichtigt, kann heute – und vor allem in Zukunft – von ihm profitieren.