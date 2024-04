Hoffnungsträger Fernwärme Diese Probleme sollten Hausbesitzer kennen

Wer mit Fernwärme seine Immobilie beheizt, hatte in den vergangenen Monaten vielerorts wenig Grund zur Freude. Einige Energieversorger haben die Preise erheblich erhöht. In manchen Wohngebieten bleiben Häuser sogar seit Wochen unbeheizt, weil der Fernwärmeanbieter insolvent ist. Für viele Kundinnen und Kunden ist aus dem energiepolitischen Hoffnungsträger von einst inzwischen ein teures Abenteuer geworden.

Rund sechs Millionen der insgesamt 41 Millionen Haushalte in Deutschland heizen mit Fernwärme. Geht es nach dem Willen der Bundesregierung, sollen mittelfristig 100.000 Haushalte pro Jahr dazukommen. Die Fernwärme ist neben der Wärmepumpe das wichtigste Instrument der Energiewende für den privaten Sektor. Gerade Besitzer von Bestandsimmobilien, in deren Heizungskeller noch eine alte Öl- oder Gasheizung läuft, sollen nun zum Umstieg animiert werden.

Die Entscheidung für Fernwärme hat aber weitreichende Folgen. Wer jetzt über einen Wechsel nachdenkt, sollte diese Risiken kennen:

1. Die Anschaffungskosten

Der Anschluss an ein Fernwärmenetz ist in der Regel günstiger als der Umstieg auf eine Wärmepumpe oder eine neue Heizungsanlage. Während die Preise für die Installation einer Wärmepumpe oder Pelletheizung häufig bei 20.000 Euro beginnen, fallen für Fernwärme bei einem kleineren Haus laut Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) einmalige Umstellungskosten von 8000 bis 15.000 Euro an. Darin enthalten sind neben der Entsorgung der Altanlage der Anschluss des Hauses an das Fernwärmenetz sowie der Einbau der sogenannten Übergabestation.

Der Energieversorger legt seine Leitungen nur bis zur vorbeiführenden Straße oder zur Grundstücksgrenze. Für die letzten Meter zum Haus muss der Hausbesitzer selbst aufkommen. Bauherren in Neubaugebieten haben häufig keine Wahl: Etliche Kommunen schreiben immer noch einen Anschluss- und Benutzungszwang für Fernwärme vor. Eigentümer sind dann gezwungen, ihr Haus ans Fernwärmenetz anschließen zu lassen und die Kosten dafür zu tragen. VZBV-Experte Florian Munder hält das wegen der Abhängigkeit von einem Anbieter für problematisch. „Fernwärme sollte sich am Markt bewähren wie andere Nutzungsarten auch“, fordert er.

2. Die laufenden Kosten

Der Gesamtpreis für Fernwärme setzt sich zu rund drei Vierteln aus dem Arbeitspreis pro Kilowattstunde (kWh) und zu einem Viertel aus dem Grundpreis (auch Leistungspreis oder Anschlusswert genannt) zusammen. Zum Grundpreis gehören die Kosten für das Kraftwerk und das Leitungsnetz, Reparatur und Löhne sowie die maximale Bereitstellungsmenge pro Abnehmer.

Die Entwicklung der Preise ist bei vielen Versorgern nicht nachvollziehbar´. Florian Munder, Experte der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV)

Im Arbeitspreis hingegen sind die verbrauchsabhängigen Kosten enthalten, die sich vor allem am eingesetzten Brennstoff orientieren. Hier kritisieren Verbraucherschützer vor allem die großen Freiheiten in der Gestaltung, die der Gesetzgeber den Anbietern lässt.

Die Stiftung Warentest stellte im vergangenen Jahr sehr unterschiedliche Bestandteile fest. In den Preisformeln wurden unter anderem Wärmebereitstellungskosten, ein Mess-, Service-, Verrechnungs- und Netznutzungspreis sowie eine Zählermiete und Preise für Emissionszertifikate ausgewiesen.

„Die Entwicklung der Preise ist bei vielen Versorgern nicht nachvollziehbar“, bemängelt auch Verbraucherschützer Munder. Aktuell müssen Fernwärmekunden im Schnitt mit 16 Cent je KWh rechnen. Dabei gibt es von Versorger zu Versorger große Unterschiede. Zudem gilt: Auch bei deutlichen Preiserhöhungen gibt es kein Recht zur Kündigung des Vertrags.

3. Die Abhängigkeit

Wer seine Immobilie an ein Fernwärmenetz anschließt, ist vom jeweiligen Anbieter abhängig. Da es sich um einen geschlossenen Kreislauf zwischen dessen Kraftwerk und den angeschlossenen Haushalten handelt, ist ein Wechsel zu einem anderen Anbieter nicht möglich.

Das kann zum Problem werden, beispielsweise wenn der Energieversorger die Preise deutlich anhebt oder gar Insolvenz anmeldet. Ein Neubaugebiet der Gemeinde Wenzenbach nördlich von Regensburg etwa macht seit Wochen bundesweit Schlagzeilen. Dort leben nach der Insolvenz des Anbieters bis zu 70 Haushalte ohne Wärme.

80% des Energiemix der deutschen Fernwärme wird über fossile Brennstoffe generiert.

Noch extremer war die Lage bis zum Herbst in einer Wohnsiedlung im hessischen Wetzlar, deren Bewohner fast anderthalb Jahre wegen der Pleite des Fernwärmeversorgers ohne Heizung ausharren mussten. Eine andere Art der Abhängigkeit vom Anbieter zeigt sich im kleinen Ort Holzburg nahe Augsburg. Die Auseinandersetzung zwischen einem Landwirt, der die Abwärme seiner Biogasanlage vermarktet, und seinen Energiekunden eskalierte im Winter. Weil die Abnehmer die deutliche Preiserhöhung des Betreibers nicht akzeptieren wollten, stellte der ihnen kurzerhand die Wärmezufuhr ab.

4. Die Langfristigkeit

Wer einen Vertrag mit einem Fernwärmeanbieter abschließt, verpflichtet sich zur Abnahme für viele Jahre. Laut Paragraf 32 der Verordnung über allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme (AVBFernwärmeV) beträgt die Laufzeit von Versorgungsverträgen höchstens zehn Jahre.

Viele Anbieter schöpfen diesen Rahmen voll aus. Wer nicht neun Monate vor Ablauf kündigt, dessen Vertrag verlängert sich automatisch um weitere fünf Jahre. Wird das Haus in dieser Zeit verkauft, muss der neue Eigentümer den Vertrag mit dem Versorger fortsetzen.

Allerdings gibt es für Immobilienbesitzer neuerdings die Möglichkeit zum Teilausstieg während der Vertragslaufzeit. Einmal pro Jahr kann er die Wärmeleistung, die der Anbieter maximal bereitstellt, reduzieren. Komplett raus aus dem Fernwärmevertrag kommen Hausbesitzer während der Vertragslaufzeit nur dann, wenn sie ganz auf die Versorgung mit erneuerbarer Energie umsteigen.

5. Die bedingte Klimafreundlichkeit

Für die Bundesregierung ist Fernwärme neben der Wärmepumpe das probate Mittel für die Energiewende im privaten Wohnbereich. Tatsächlich basiert der bundesdeutsche Energiemix bei Fernwärme aber zu rund 80 Prozent auf fossilen Brennstoffen wie Öl und Gas, haben die Experten der Stiftung Warentest errechnet. „Weniger klimafreundlich als gedacht“, urteilen sie deshalb. Das Umweltbundesamt hat kohlebasierte Fernwärme als klimaschädlicher eingestuft als eine dezentrale Gasheizung.

Dieser Artikel erschien zuerst im Handelsblatt.