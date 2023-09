Hohe Zinsen, sinkende Preise Platzt in Deutschland bald eine Immobilienblase?

Der deutsche Immobilienmarkt steckt in einer tiefen Krise. Inflation und hohe Zinsen haben die Baukosten noch weiter steigen lassen. Obwohl in Deutschland tausende Wohnungen fehlen, kündigte Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia kürzlich an, aufgrund hoher Finanzierungskosten auf den Bau von 60.000 neuen Wohnungen zu verzichten.

Laut Experten zeichnet sich eine Immobilienblase dadurch aus, dass sich das Preisniveau von Faktoren wie etwa Einkommen, Wirtschaftswachstum und Bevölkerungswanderung entkoppelt. Irgendwann kommt es dann auf dem Markt zu einer Trendwende: Die Nachfrage nach Immobilien bricht ein, Kredite können nicht mehr zurückgezahlt werden, die Preise für Häuser und Wohnungen fallen rapide.

Nachdem die Preise für Häuser und Wohnungen in den vergangenen Jahren immer neue Höhen erreicht hatten, meldete das Statistische Bundesamt zuletzt, einen rasanten Einbruch der Immobilienpreise: So fielen die Preise für Immobilien zwischen April und Juni im Jahresvergleich um durchschnittlich 9,9 Prozent.

Ist dieser rasante Abfall ein Zeichen dafür, dass auf dem deutschen Immobilienmarkt eine Blase platzt?

In dem Format „3 auf 1“ fragen wir drei Expertinnen und Experten nach ihrer Einschätzung. Alle Folgen können Sie hier nachlesen.

Ob eine Blase platzt oder nicht, ist reine Definitionssache

Dr. Reiner Braun ist Vorstandsvorsitzender Empirica AG, welches unter anderem die Wohnungsmärkte analysiert. Er sagt, ob gerade eine Immobilienblase platzt, ist allein eine Frage der Definition.

Sicher ist, dass die Bestandspreise fallen. Mindestens 10 Prozent sind bereits geschafft, inflationsbereinigt eher schon 20 Prozent. Im Neubau ist der Spielraum kleiner und beschränkt sich vor allem auf Projektentwickler mit Verkaufsdruck. Alle anderen bauen einfach nicht mehr. So auch Genossenschaften und Kommunale.

Unsicher ist, wie lange und wie tief die Preise noch fallen. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt: Frühere Preiszyklen dauerten mal 5 Jahre (1982–87) und mal 15 Jahre (1994–2009), die Preise fielen dabei nominal um ein knappes Drittel, real um etwa 40 Prozent.

Andere Perspektive: Soll die Einkommensbelastung für potenzielle Käufer wieder so sein wie um 2010 bei vergleichbaren Zinsen, müssten die nominalen Kaufpreise bundesweit um etwa 25 Prozent sinken, in Berlin sogar deutlich stärker.

Aber Vorsicht: Wir haben einen cyclus interruptus. Die Bautätigkeit bricht ein, bevor der Bedarf halbwegs gedeckt ist. Die schlechte Nachricht: Das sorgt für noch schneller steigende Mieten. Die gute Nachricht: Das spricht für einen eher kürzeren Preiszyklus mit eventuell geringerem Preisrückgang.

Fazit: Eine Blase mag platzen. Eine Entspannung des Wohnungsmarktes rückt damit aber in noch weitere Ferne. Grund für Schadenfreude gibt es daher nicht. Im Gegenteil.

Die Wohnimmobilienpreise werden bald wieder steigen

Prof. Dr. Michael Voigtländer ist Ökonom und Experte für Finanz- und Immobilienmärkte beim Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Er sieht keine Anzeichen für eine Immobilienblase und rechnet damit, dass die Preise für Häuser und Wohnungen bald wieder steigen werden.

Die Wohnimmobilienpreise sind zwar zuletzt gefallen, aber es ist wahrscheinlich, dass sie bald schon wieder anziehen.

Erstens, weil die Bautätigkeit drastisch zurückgeht, da sich Neubauten aufgrund der Kombination aus steigenden Baukosten und höheren Zinsen kaum verkaufen lassen. Gleichzeitig mit dem Rückgang der Bautätigkeit zieht aber die Zuwanderung wieder an. Allein Berlin ist im vergangenen Jahr aufgrund des Zuzugs von Flüchtlingen und Fachkräften um über 80.000 Menschen gewachsen, die natürlich auch Wohnraum brauchen. Schon im letzten Jahr sind die Mieten stark gestiegen, doch die zunehmende Kluft von Angebot und Nachfrage wird die Mieten weiter nach oben treiben, was wiederum auch die Preise stabilisiert.

Zweitens, rechnen viele Marktteilnehmer bereits mit einem Rückgang der Zinsen, was sich unter anderem daran ablesen lässt, dass lange Zinsbindung aktuell günstiger sind als mittelfristige. Sobald die Inflation deutlicher nachgibt, werden auch die Immobilienfinanzierungszinsen nachgeben, was dann wiederum die Nachfrage nach Wohnimmobilien stärkt. Vor diesem Hintergrund ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Wohnimmobilienpreise wieder anziehen.

Diese Entwicklung spricht dagegen, dass es eine spekulative Blase auf dem Immobilienmarkt gibt.

Eine Immobilienblase kann in Deutschland nicht platzen, da wir in Deutschland keine systematische Überbewertung von Immobilien sehen.

Dr. Gesa Crockford ist Geschäftsführerin des Vergleichsportals ImmoScout24. Sie sieht kein Platzen einer Blase, denn Immobilien seien in Deutschland nicht systematisch überbewertet.

In der Zeit der Niedrigzinsen gab es einen regelrechten Hype auf Immobilien. Preise stiegen. Die Nachfrage war riesig, das Angebot knapp. Heute sehen wir einen entgegengesetzten Trend. Durch die gestiegenen Zinsen ist für viele Menschen der Traum vom Eigentum geplatzt. Nachfrage und Preise gehen zurück.

Was wir hier beobachten, ist die Selbstregulierung des Kaufmarktes im Rahmen der neuen Zinsrealität und kein Platzen einer Blase.

Mittel- und langfristig werden sich die Preise aber stabilisieren – trotz der hohen Zinsen. Das liegt vor allem daran, dass der Bedarf an Wohnraum immens ist, weil Deutschland viel zu wenig baut. Die Mieten steigen bereits rasant und auch auf den Kaufmarkt wird sich diese Situation auswirken. In den letzten fünf Jahren sind die Kaufpreise um 50 bis 60 Prozent gestiegen. Was wir jetzt erleben, ist also eine Verschnaufpause dieser Wachstumszahlen.