E-Ladesäule und Wallbox Worauf Mieter und Eigentümer achten müssen

Immer mehr Menschen sind weltweit mit Elektroautos unterwegs. In Deutschland wurden seit Jahresbeginn laut Daten des Kraftfahrt-Bundesamts rund zwei Millionen Pkw neu zugelassen – fast jeder fünfte davon fährt rein elektrisch. Das sind 60 Prozent mehr E-Auto-Neuzulassungen als im Vorjahr.

Eigenheimbesitzer laden ihre Elektromobile häufig zu Hause, hat die Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur in einer Befragung festgestellt. Das ist in der Regel günstiger als an öffentlichen Ladesäulen – und komfortabel: Abends oder am Wochenende angestöpselt, lädt das Auto, während der Halter schläft oder im Haus beschäftigt ist.

Und Mieter und Wohnungseigentümer? Auch sie können Wallboxen oder Ladesäulen im oder am Wohnhaus nutzen.