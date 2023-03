Energetische Sanierungspflicht Was Hauseigentümer nun erwartet

Drei Millionen Gebäude dürfen in zwei Stufen ab 2030 und 2033 nicht mehr genutzt werden, unkt der Immobilienverband „Haus & Grund“. Vor einer anstehenden „Zwangssanierung“ warnt „GdW - die Wohnungswirtschaft Deutschland“, der die Interessen mittlerer und großer Unternehmen der Branche vertritt. Die Zustimmung des Europäischen Parlaments für energetische Mindeststandards seien „absurd“ und zwängen Immobilieneigentümer dazu, „in gerade mal neun Jahren fast die Hälfte aller Gebäude in der gesamten EU“ zu sanieren.

Der Schock in der Wohnungswirtschaft sitzt tief, nachdem das Europaparlament seinen Vorschlag zu Einsparung von Energie und Co2-Emissionen im Gebäudebestand beschlossen hat. Und die Warnungen haben auch die Eigentümer von Einfamilienhäusern aufgeschreckt.

Vor allem die Generation von Eigentümern, die in den Jahren des Wirtschaftswunders und danach Eigenheime oder kleine Mehrfamilienhäuser erbauten, sitzen häufig auf nicht sanierten Immobilien mit hohen Co2-Emissionen. Viele sind Rentner und verfügen nicht über die nötigen Mittel, um ihr Haus zu sanieren. Müssen sie das schlagartig „entwertete“ Grundeigentum nun für einen kleinen Preis verscherbeln?

Oma Erna verliert ihr Haus sicher nicht. Patrick Bigeon, Bundesverband der Verbraucherzentralen.

„Niemand wird gezwungen zu unsinnigen Maßnahmen, und Oma Erna wird ganz sicher nicht ihr Haus verlieren“, sagt Patrick Biegon. Der Energieexperte beim Verbraucherzentralen Bundesverband hat die Entstehung des vor wenigen Tagen verabschiedeten Beschlusses des EU-Parlaments aus nächster Nähe verfolgt. Er warnt vor dem „Alarmismus“ der Wohnungsverbände und wirft diesen sogar „Falschmeldungen“ vor.

Noch sei nämlich nichts beschlossen. Und die Folgen der drei auf europäischer Ebene noch konkurrierenden Entwürfe zur Senkung des Ausstoßes von Treibhausgasen im Wohnungsbestand sind schon gar nicht in nationales Recht gegossen.

Biegon rechnet damit, dass erst Ende des Jahres die Vorschrift auf EU-Ebene ausgehandelt ist. Anschließend werde die Ampel überhaupt erst diese Richtlinie in nationales Recht umsetzen und die finanziellen Förderungen zur Vermeidung von Kollateralschäden bei deren Umsetzung in Bundesrecht ausgestalten. „Und kein Politiker kann es sich leisten, so viele Wähler zu brüskieren, indem Härtefälle und soziale Fragestellungen nicht ausreichend adressiert werden“.

Was aber kann schlimmstenfalls auf Immobilieneigentümer zukommen, falls sich das Parlament mit seiner Variante der Sanierungsvorschriften durchsetzt? „Bei völlig unsanierten Häusern müsste entweder der Keller oder das Dach oder die Fenster saniert werden“, sagt Biegon. Eine dieser drei Maßnahmen koste zwischen 10.000 und 20.000 Euro. Damit würden bei fast allen Immobilien die Mindestvoraussetzung erfüllt: der Aufstieg einer Co2-Schleuder in die Energieklasse E.

Ähnlich wie Kühlschränke oder Fernseher soll der Energieverbrauch von Häusern künftig europaweit in alphabetisch geordnete Klassen eingeteilt werden: A für sogenannte „Nullemissionsgebäude“, gut gedämmte Objekte mit geringem Energieverbrauch und keinen Treibhausgasemissionen − bis G, das die 15 Prozent der schlechtest gedämmten Gebäude umfasst. Dürftig oder gar nicht sanierte Immobilien der Klassen F und G soll es künftig nicht mehr geben, da diese saniert werden müssen. Daher die drastischen Vorwürfe der Verbände, hier würden Werte vernichtet, Sanierungen zur Pflicht und Immobilien entmietet.

5,8 Millionen Wohngebäude müssen saniert werden.

Nach einem Gutachten im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz müssten in Deutschland 5,8 von 20 Millionen Wohngebäude bis zum Jahr 2030 saniert werden, mehr als die Hälfte davon sind Ein- und Zweifamilienhäuser. Sofern sich das EU-Parlament mit seinen Vorschlägen durchsetzt.

Sicher ist das nicht, denn der EU-Ministerrat bevorzugt eine „Flottenregelung“ für den Wohnungsbestand. Diese würde den Ausstoß insgesamt begrenzen und lässt offen, welche Immobilien wie viel zur Einsparung von Co2 beitragen müssten. Der Dritte im Bunde, die EU-Kommission, will eine längere Frist zur Umsetzung von energiesparenden Sanierungsmaßnahmen, und zwar bis zum Jahr 2033. In etwa vier Wochen wollen die drei Gremien zu ersten Gesprächen zusammenkommen − und einen Kompromiss suchen.

Dass sogar die „schärfsten“ EU-Vorgaben mit überschaubarem Aufwand zu realisieren sind, zeigt der Vergleich mit den hierzulande bisher üblichen Standards im Gebäudebereich, den sogenannten Effizienzhaus-Standards (EH). Das bisher im Neubau übliche Maß für den Energieverbrauch ist „EH70“. Übertragen auf die neuen Energielabels entspricht dies − dem Energieexperte Biegon zufolge − der bereits recht guten Klasse C. Der größte Teil der Immobilien, die nach 1990 hierzulande errichtet wurden, genügen diesem Standard − und wären also nicht betroffen.

Obwohl also noch vieles offen ist, empfiehlt Biegon Verbrauchern, nicht damit abzuwarten, bis EU und Bund die gültige Verordnung ausformuliert haben, sondern schon jetzt einen Experten mit einer Energieberatung zu beauftragen. Dieser prüft die Immobilie, gibt Empfehlungen für Maßnahmen zum Wärmeschutz und stellt einen „Sanierungsfahrplan“ auf, um gegebenenfalls die Arbeiten etappenweise zu realisieren. „Auch wenn eine Minimallösung wenig kostet, wir empfehlen eine umfassende energetische Sanierung“, sagt Biegon. Andernfalls drohten doppelte Kosten für die Einrichtung der Baustelle, etwa von Gerüsten.

Auch finanziell zahle sich eine umfassende Sanierung aus, meint Biegon: „Ein unsaniertes Einfamilienhaus mit 150 Quadratmetern verbraucht bei einem konservativ angesetzten Gaspreis von zehn Cent Gas im Wert von 90.000 Euro, innerhalb von 20 Jahren“. Durch die Sanierung spare der Nutzer einen großen Teil dieser Summe und könne dieses Geld in die Immobilie investieren. Nicht eingerechnet seien hier die staatlichen Hilfen, die es bereits heute von der Bundesanstalt Bafa oder der Kfw-Förderbank gibt. Obendrauf komme außerdem noch die Wertsteigerung des Grundbesitzes: Eine sanierte Immobilie ist wesentlich mehr wert als ein energiefressender Altbau.

Schon heute bieten auch die Förderbanken der Bundesländer Geld für die Immobiliensanierung. In Berlin sagt der Sprecher der landeseigenen IBB Jens Holtkamp: „Die IBB bietet bietet bereits einige Förderprogramme an, um diese Standards zu erreichen, so zum Beispiel die IBB Energetische Gebäudesanierung (KfW-Durchleitung des BEG Programms mit Zinssubvention) sowie die IBB Soziale Wohnraummodernisierung.“

Im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) vergebe außerdem die Förderbank des Bundes KfW Hilfen zur Sanierung von sogenannten „Worst Performing Buildings“: Bauherren bekämen einen Extra-Zuschuss in Höhe von zehn Prozent, wenn das Gebäude hinsichtlich des energetischen Sanierungszustands zu den schlechtesten 25 Prozent der Gebäude in Deutschland gehört. Voraussetzung sei hierfür die Energieklasse H oder ein Verbrauch von mindestens 250 Kilowattstunden je Quadratmeter im Jahr. Auch Häuser, die vor 1957 errichtet wurden, und deren Außenwände zu mindestens drei Vierteln nicht energetisch saniert sind, profitieren von diesem Zuschuss.

Diese Regeln gelten nach „Bundes­förderung für effiziente Gebäude“ (BEG) seit Januar dieses Jahres. Und sie bleiben auch über die von Bauministerin Klara Geywitz (SPD) umgesetzten Änderungen der Förderungen für den Neubau bestehen, die erst am ersten März in Kraft traten. Seit März veränderte sich also vieles, allerdings nur für jene, die neu bauen wollen und Geld vom Staat dazu brauchen.

Wer saniert, kann außerdem noch einen Extrabonus abholen, wenn er dabei „seriell“ gefertigte Bauelemente einsetzt. Fertigteile aus der Fabrik, wenn man so will, für die Fassade oder für das Dach beispielsweise. Hierfür gibt es einen zusätzlichen Zuschuss in Höhe von maximal 15 Prozent der Kreditsumme.

Je mehr bei der Sanierung für den Umweltschutz und für die Einsparung von Co2 getan wird, desto weniger muss der Bauherr vom Kredit zurückzahlen. Knapp die Hälfte, maximal 45 Prozent, spendiert der Bund an kumulierten Boni im besten Fall, so viele „Tilgungszuschüsse“ für verschiedene Leistungen gibt es.

Allerdings steht mit der EU-weiten Reform der Energiestandards samt Einführung der Sanierungspflicht auch bei den Förderungen eine umfassende Umgestaltung bevor. Damit rechnet jedenfalls Patrick Biegon vom Bundesverband der Verbraucherzentralen. Er geht davon aus, dass Förderungen auch an soziale Kriterien geknüpft werden. Einen entsprechenden Fokus auf einkommensschwache Haushalte habe auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wiederholt in die Diskussion gebracht.

