Immobilie selbst verwalten Fünf klassische Fehler, die Eigentümer vermeiden sollten

Eigentum vermieten macht Arbeit: Jemand muss Mieter aussuchen, wasserdichte Verträge aufsetzen und über ihre Zahlungen Buch führen. Geht ein Rohr kaputt, braucht es einen verfügbaren Handwerker, und zum Jahresende sollte eine Abrechnung zu viel oder zu wenig gezahlte Nebenkosten anzeigen.

All das sind klassische Aufgaben einer Miet- oder Hausverwaltung. Den Aufwand lassen sich die Einrichtungen versilbern: Im Schnitt zahlen Eigentümer monatlich 26,15 Euro für die Mietverwaltung einer Einheit, wenn sie eine bis maximal zehn Wohnungen auslagern, bei mehr Einheiten fällt der Durchschnittspreis um ein paar Euro. Das geht aus dem Branchenbarometer des Dachverbands Deutscher Immobilienverwalter hervor.

Aufs Jahr gerechnet sind das mehr als 310 Euro. Manchmal kann es sich deshalb lohnen, die Arbeit selbst in die Hand zu nehmen und das Geld zu sparen. Diese fünf Fehler sollten Eigentümer dabei vermeiden:

1 Den Zeitaufwand für die Hausverwaltung unterschätzen

Vermietungen selbst zu verwalten kostet vor allem Zeit. „Wie viel, das lässt sich pauschal nicht sagen“, sagt Julia Wagner, Leiterin Zivilrecht beim Eigentümerverband Haus und Grund. Das hänge von den Mietern und dem Zustand der Wohnung ab. Die jährliche Betriebskostenabrechnung zu machen und mal einen Handwerker zu beauftragen ist mit ein paar Arbeitstagen im Jahr getan. Doch wer regelmäßigen Mieterwechsel hat und über Mietminderungen diskutieren muss, kann auch mehrere Stunden pro Woche mit der Verwaltung beschäftigt sein.

2 Die eigene Situation ignorieren

Es gilt, auf das eigene Wohlbefinden zu hören: Haben Eigentümer Zeit und Geduld, können sie die Hausverwaltung in vielen Fällen selbst erledigen. Auch für Objekte mit emotionalem Wert kann das Selbstverwalten dabei helfen, etwas mehr Kontrolle zu behalten, weil man beispielsweise mehr Kontakt zu Mietern hat. „Viele sehen ihre Immobilie aber auch als Investment und haben keine tiefere Verbindung“, sagt Wagner. „Dann ist eine Haus- oder Mietverwaltung zur Erfüllung der Verwaltungspflicht eine gute Option.“

3 Die Nebenkosten falsch berechnen

Eine häufige Fehlerquelle ist die Nebenkostenabrechnung. Das kann ein unzulässiger Verteilerschlüssel sein, genauso wie ein Zahlendreher. „Ein Fehler bei der Betriebskostenabrechnung ist per se nicht schlimm, da er korrigiert werden kann“, sagt Wagner. „Es kann sich aber schlecht aufs Mietverhältnis auswirken, wenn die Abrechnung wiederholt fehlerhaft ist.“ Wenn jemand vorsätzlich falsch abrechnet, kann das sogar strafrechtlich relevant werden – sofern Vorsatz nachgewiesen werden kann.

4 Veraltete Mietverträge statt aktueller nutzen

Weiterer Grund zum Ärgernis kann der Mietvertrag sein. Als Beispiel nennt die Eigentümervertreterin die Klausel zu Schönheitsreparaturen. Diese sind grundsätzlich vom Vermieter zu tragen, außer der Mietvertrag sieht etwas anderes vor.

In den vergangenen Jahren stand die Klausel aber häufig auf dem Prüfstand: Sie darf beispielsweise keine starren Fristen mehr enthalten, Vermieter dürfen außerdem nicht vorschreiben, zum Auszug „weiß“ zu streichen, sondern nur „neutral“. „Wenn die Klausel nicht alle Anforderungen erfüllt, ist sie automatisch unwirksam“, sagt Wagner. Dann haben Mieter doch Anspruch auf Schönheitsreparaturen, die ihre Vermieter vornehmen und bezahlen müssen. Hausverwaltungen haben diese Änderungen – zumindest meistens – auf dem Schirm.

5 Räumliche Entfernung verharmlosen

Eigentum selbst zu verwalten, das in großer Entfernung zum eigenen Wohnsitz liegt, ist in den wenigsten Fällen ratsam. „Es kommt immer wieder vor, dass eine Wohnungsbesichtigung wegen Mieterwechsel ansteht oder Vermieter sich einen Schaden vor Ort anschauen müssen“, sagt Wagner. Das raubt mit räumlicher Entfernung deutlich mehr Zeit und Nerven.

Für Eigentümer, die nur eine Wohnung in einem Mehrfamilienhauskomplex besitzen und damit zu einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) gehören, hat Wagner einen Spezialtipp: Bietet die WEG-Verwaltung an, auch die Mietverwaltung zu übernehmen, sollten Eigentümer beides in eine Hand legen. Somit sind alle Zahlen zum Objekt – beispielsweise Verbrauchsdaten der Mieter – an einer Stelle gebündelt.

