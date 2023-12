Immobilienmarkt in der Krise Die Preise werden noch weiter zurückgehen

Mehr als ein Jahrzehnt kannten die Preise am Immobilienmarkt nur eine Richtung: nach oben. Doch in den vergangenen Monaten hat sich der Markt komplett gedreht. Steigende Baukosten, rasant kletternde Zinsen und hohe Inflation haben den Boom abgewürgt. Die Preise fallen in weiten Teilen seit dem Sommer 2022, dennoch gehen die Transaktionen weiter zurück, weil Interessenten keinen finanziellen Spielraum mehr haben.