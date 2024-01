Wohnen für bis zu 21 Euro pro Quadratmeter Das sind die teuersten Städte für Mieter

Wer in einer deutschen Großstadt leben möchte, muss mit hohen Mietkosten rechnen. Die Preise sind in den vergangenen Jahren rasant gestiegen. Allein in Berlin haben die Neubaumieten im letzten Quartal 2023 um 3,6 Prozent angezogen, wie das Immoscout24-Wohnbarometer zeigt.

Das ausufernde Mietniveau trifft die breite Bevölkerung. Denn in Deutschland wohnt etwa jede zweite Person zur Miete. Das ist ein Spitzenwert innerhalb der EU. Dabei lässt sich ein stetiger Anstieg der Mietpreise bundesweit beobachten. Fast alle größeren Städte sind davon betroffen.

Doch wie genau unterscheiden sich die Mietpreise in den Großstädten? Wo ist der Quadratmeterpreis am höchsten? Das zeigt ein aktuelles Ranking des privaten Forschungsinstituts Empirica für das dritte Quartal 2023.