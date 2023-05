Strengere Regeln für Vermietung So will Airbnb mehr Übernachtungen vermitteln

Es gehe zurück zu den Wurzeln, verkündete Airbnb-Gründer Brian Chesky am Mittwoch vergangener Woche per Pressemeldung. Gemeint ist die Vermittlung von Schlafcouchen und Mitwohngelegenheiten, mit der seine IT-Firma einst 2008 in San Francisco startete. „Mit ‚Airbnb Zimmer‘ knüpfen wir an den Gedanken an, mit dem alles begann – der Grundidee des Teilens“, erklärte der CEO.