Wärmepläne Wer bekommt Fernwärme – wer kann sich die Wärmepumpe sparen?

Kaum hat sich die Aufregung über das Heizungsgesetz gelegt, rückt das nächste Vorhaben der Ampelkoalition in den Blick, das die Wärmewende im Gebäudesektor voranbringen soll. Gemeint ist das geplante Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung: In spätestens fünf Jahren müssen alle Kommunen in Deutschland Pläne vorgelegt haben, wie sie sich die klimafreundliche Wärmeversorgung in der Zukunft vorstellen. Auf Basis dieser Pläne sollen Eigentümer von Immobilien entscheiden können, welcher Heizungstyp für ihr Gebäude am besten geeignet ist.