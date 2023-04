Wärmepumpen in den Altbau Wie Sie die Öko-Technik nutzen − und wo sie versagt

500.000 Wärmepumpen sollen ab 2024 jedes Jahr in Deutschland in Betrieb gehen − fünfmal so viele wie heute sollen im Jahr 2030 laufen: fünf Millionen. Diese ehrgeizigen Ziele hat Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ausgegeben. Um sie zu erreichen, muss sich die neue Technik auch in Altbauten durchsetzen.

Politische Gegner unken: Ohne Kernenergie droht dann der Zusammenbruch der Stromnetze. Ganz falsch ist das nicht, denn der Betrieb von Wärmepumpen kostet Strom − und wenn falsch ausgelegte Anlagen laufen, brauchen sie viel Strom, sind ineffizient und verhageln die Umweltbilanz.

„Bei einem Altbau aus der Gründerzeit mit Stuck an der Fassade und schönen Kastenfenstern ist eine Umrüstung der Heizung auf eine Anlage mit Wärmepumpe schwierig“, sagt Diana Hasler, Architektin und Expertin für Energieeffizienz in Berlin. Die Sorge um den Klimawandel und die Notwendigkeit, deshalb Energie und Wärme zu sparen, sei berechtigt. Und Wärmepumpen könnten eine Hilfe sein, um den CO₂-Ausstoß im Gebäudebestand zu senken.

Wer will schon von Altbauten den Stuck abschlagen und Kunststofffenster einbauen, bis die eigene Stadt nicht mehr wiederzuerkennen ist? Diana Hasler, Architektin

Aber wirklich effizient sind Wärmepumpen erst bei sanierten Häusern mit überschaubarem Wärmebedarf. Schwieriger wird es bei Baudenkmälern und besonders erhaltenswerten Häusern, deren Erscheinungsbild durch wärmedämmende Maßnahmen leidet. „Wer will schon von Altbauten den Stuck abschlagen und Kunststofffenster einbauen, bis die eigene Stadt nicht mehr wiederzuerkennen ist?“, sagt Hasler.

Hasler kommt gerade von der Leitmesse für Gebäudetechnik in Frankfurt am Main zurück. Sie stellte dort den Herstellern der Anlagen mit Wärmepumpen genau diese Frage nach deren Effizienz beim Einsatz in bestehenden Bauen. Ihr Fazit: „Diese Anlagen können zwar eine Vorlauftemperatur von 70 Grad bereitstellen, wie sie zur Beheizung eines konventionellen Altbaus mit bestehenden Heizkörper erforderlich ist, aber das ist völlig unsinnig.“

Denn um in den sehr kalten Wochen des Jahres derart hohe Temperaturen zu erzeugen, muss die Pumpe ständig laufen, und sie verbraucht dabei viel Strom, was wiederum die Wärmekosten erhöht. „Wenn wir aus einer Kilowattstunde Strom nur 1,5 Kilowattstunden Heizwärme gewinnen, dann ist es bei unserem aktuellen Strommix besser fürs Klima, in dieser Zeit die Gasheizung weiterzubetreiben“, so Hasler. Denn zurzeit werde Strom noch zu 55 Prozent aus der Verfeuerung von Gas und Kohle erzeugt sowie aus Kernenergie.

Probleme bei klirrender Kälte

Kurzum, eine Wärmepumpe braucht ein maßgeschneidertes Umfeld, um die in sie gesetzten Erwartungen erfüllen zu können. Optimal ist der Betrieb einer Wärmepumpe, wenn diese eine Temperatur von etwa 30 Grad liefern soll, heißt es beim Hersteller Bosch. Wirtschaftlich arbeiten könne eine Anlage aber auch mit einer „Vorlauftemperatur“ bis maximal 50 Grad. Doch je höher die Temperatur, desto geringer die Effizienz der Anlage und deren Wirtschaftlichkeit.

Mit dem eher lauwarmen Wasser, das der effiziente Betrieb liefert, lässt sich eine Fußbodenheizung sehr gut betreiben. Die Heizungsschläuche schlängeln sich im Boden und geben ihre Wärme kontinuierlich an Estrich und Parkett ab.

In Altbauten aber gibt es selten Fußbodenheizungen, dort sind Heizkörper üblich. Diese arbeiten aber mit einer „Vorlauftemperatur“ von 65 bis 70 Grad. Die Heizkörper erwärmen die Luft und nicht den Boden. Allerdings hat die Industrie reagiert und bietet „Niedertemperatur-Heizkörper“, die sich für Wärmepumpen eignen. Diese verbrauchen aber mehr Platz als konventionelle Heizkörper, weil sie eine größere Fläche benötigen, um den Raum so zu erwärmen. Zum Teil müssen die neuen Heizkörper zudem mit einem Gebläse ausgestattet werden.

Nötig ist ein „Sanierungsfahrplan“

Das Beispiel zeigt: Eine Wärmepumpe allein ist noch nicht die Lösung. Stattdessen braucht es ein Sanierungskonzept, dessen Teile aufeinander abgestimmt sind. Hasler rät jedem Eigentümer eines Altbaus zuallererst einen „Sanierungsfahrplan“ von einem Energieberater erstellen zu lassen, der auch gefördert wird.

Der Berater ist oft Ingenieur oder Architekt und hat eine Zertifizierung für energetische Fragen. Eine Liste von Fachleuten gibt es online auf einer Website der Deutschen Energie Agentur (dena). Dort findet der Bauherr nach Eingabe von Adresse oder Postleitzahl seiner Immobilie einen Experten vor Ort.

Der Energieberater wird den Altbau besichtigen, den Zustand der Immobilie dokumentieren und deren Energiebedarf berechnen. Außerdem stellt er mögliche und sinnvolle Sanierungsmaßnahmen zusammen sowie die Kosten dieser Arbeiten. Er stimmt mit dem Eigentümer ab, welche Arbeiten in welcher Reihenfolge sinnvoll und finanziell umsetzbar sind.

Dazu informiert er über Fördermöglichkeiten. Üblich sind die Dämmung des Dachs, der Kellerdecke sowie der wärmeleitenden Rohre. Auch die Fassade des Hauses sollte gedämmt werden, damit weniger Wärme durch die Wände nach außen dringt.

Ein Lüftungskonzept ist ein Muss

Der Einbau eines „Wärmedämmverbundsystems“, bei dem die Außenwände oft mit synthetischen Materialien wie EPS-Styropor, Mineralwolle und seltener mit biologisch abbaubaren Materialien wie Holzfaser oder Stroh eingehüllt werden, ist eine effiziente Dämmvariante. Die Aufarbeitung alter Kastenfenster oder der Austausch nicht erhaltenswerter Fenster ist sinnvoll, weil so auch die unkontrollierten Lüftungswärmeverluste durch undichte Fugen verringert werden.

Als „Muss bei einer seriösen Energieberatung“ nennt Hasler ein Lüftungskonzept, um sicherzustellen, dass noch frische Luft in das gut gedämmte, „dichte“ Haus gelangt und kein Schimmel entsteht.

Erst wenn der Energiebedarf der somit sanierten Immobilie errechnet ist, kann über Art und Einsatz einer Wärmepumpe entschieden werden. Denn zu den Tücken der Wärmepumpen-Technik zählt eben auch: Falsch ausgelegte Anlagen sind nicht wirtschaftlich. Die Wärmepumpe sollte weder zu klein noch zu groß, sondern genau auf den Bedarf des individuellen Hauses abgestimmt sein.

Im Idealfall kommt der Strom, den die Wärmepumpe verbraucht, aus regenerativen Quellen. Viele Bauherren kombinieren Wärmepumpen im Neubau mit Solarzellen auf dem Dach. Nur: Ausgerechnet in den Wochen mit dem größten Energiebedarf der Pumpen scheint die Sonne wenig: nämlich an den kurzen, dunklen Wintertagen.

Ohne Kompromisse geht es nicht

Windmühlen im „Pocket-Format“ fürs Hausdach gibt es zwar auch. Sie sind aber teuer. Außerdem tun sich die Bauämter mit diesen neuartigen Projekten schwer. Sogar eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft, die Howoge in Berlin, bekam die Genehmigung für eine Windturbine auf dem Wohnhochhaus „Liese“ erst, nachdem der Stadtentwicklungssenator bei den Genehmigungsbehörden des Bezirks Lichtenberg interveniert hatte.

80 Prozent des Stroms in Deutschland sollen 2030 aus erneuerbaren Energien kommen.

Bei seinem politischen Kalkül kann sich Wirtschaftsminister Habeck damit vertrösten, dass der Bund massiv den Ausbau von Windparks und Solaranlagen fördert und bis zum Jahr 2030 rund 80 Prozent des verbrauchten Stroms aus erneuerbaren Energiequellen bereitstellen will. Doch ein Rest „schmutziger“ Energie bleibt und trübt die Bilanz der Wärmepumpen.

Ohne Kompromisse geht es daher beim Pumpenbetrieb in Altbauten nicht. Deshalb werden gerne auch hybride Anlagen eingesetzt, ähnlich wie bei den gemischt elektrisch und Benzin befeuerten Autos. Sie können helfen bei Altbauten, die nicht so gut gedämmt werden können oder sollen wie Neubauten. „Die Wärmepumpe übernimmt den größten Teil des Jahres, aber wenn es ganz kalt wird, schaltet sich eine konventionelle Heizquelle dazu“, sagt Architektin Hasler.

Einen Teil des hybriden Parts kann also der bisher betriebene, aber nicht völlig veraltete Gaskessel übernehmen. Möglich ist auch der Einsatz eines elektrisch betriebenen Heizstabs, der zugeschaltet wird und ähnlich funktioniert wie früher die Tauchsieder zur Wassererwärmung. „Das ist allerdings teuer und lohnt sich nur bei sehr gut gedämmten Häusern, die an wenigen Frosttagen nicht von der Wärmepumpe ausreichend beheizt werden können“, sagt Hasler.

Über hybride Anlagen werden Eigentümer von Altbauten am ehesten nachdenken, wenn sie Wärmepumpen einsetzen, die Energie aus der Luft ziehen und nicht aus der Erde. Erkennbar sind diese an den quadratischen Gehäusen mit Ventilatoren vor oder hinter dem Haus. Diese ziehen Wärmeenergie aus der Außenluft, sogar noch bei Temperaturen im Frostbereich. Allerdings arbeiten die Pumpen eben auch mehr bei Kälte und das wird teuer. Effizienter und günstiger im Betrieb sind Anlagen, die Wärme aus der Tiefe der Erde pumpen. Jedoch braucht es hierfür geologische Gutachten und aufwendige Bohrungen.

Trotz allem: Das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme stellte in einer Studie über die Eignung von Wärmepumpen in Bestandsgebäuden fest: Die Energieverbräuche der Elektroheizstäbe, die bei besonders niedrigen Temperaturen die Wärmepumpe unterstützen, spielten eine untergeordnete Rolle. Ausgestattet waren damit 24 von 29 Anlagen, aber die Heizstäbe hatten nur einen Anteil von 1,9 Prozent an der Wärmeerzeugung. Bei den Wärmepumpen, die Temperaturunterschiede im Erdreich nutzen, nahmen nur zwei von zwölf Anlagen die Heizstäbe überhaupt in Betrieb.

Voraussetzung für diese positive Bilanz ist allerdings eine auf das Gebäude zugeschnittene Anlage: Bei Anlagen mit falsch eingestellten „Parametern“, stellten die Forscher auch einen „relevanten Heizstabbetrieb“ fest.

Die bei der dieser Studie untersuchten Häuser waren zwischen 15 und 170 Jahre alt. Die vor der ersten Wärmeschutzverordnung 1979 errichteten Gebäude wurden in unterschiedlichem Ausmaß saniert, während die eher seltenen Sanierungsmaßnahmen bei den jüngeren Gebäuden kaum Einfluss auf die energetische Qualität der Gebäudehülle hatten. Der um die Einflüsse der Witterung bereinigte, spezifische Heizwärmeverbrauch aller Gebäude reichte von 50 bis 250 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr (kWh/qm*a).

