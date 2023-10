Immobilienkrise in China Wie groß ist die Gefahr einer Milliardenpleite?

Eigentlich ist Yang Guoqiang im Ruhestand. Doch in diesen Tagen muss der Firmenpatriarch noch mal ran. Der Gründer von Country Garden bangt um sein Lebenswerk. Der große chinesische Bauträger mit rund 70.000 Mitarbeitern und Projekten im In- und Ausland ist in Schieflage geraten. Zahlungsausfälle und rund 180 Milliarden Euro Schulden streuen Zweifel, ob das Unternehmen überleben wird. Es fehlt an Vertrauen und Geld.