Indien hängt China beim Wachstum ab So profitieren deutsche Unternehmen

Während China in der Krise steckt, wächst Indiens Wirtschaft weiter rasant. In den Monaten April bis Juni legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) Indiens im Vergleich zum Vorjahr um 7,8 Prozent zu, wie die Statistikbehörde in Neu-Delhi am Donnerstag mitteilte. Zu Jahresbeginn lag die Zuwachsrate noch bei 6,1 Prozent. Mit dem zusätzlichen konjunkturellen Schub kann sich das südasiatische Land als die wachstumsstärkste große Volkswirtschaft der Welt behaupten.