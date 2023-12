Inflation sinkt, Dax auf Rekordkurs  Startet jetzt die wirtschaftliche Erholung?

Deutschland befindet sich in einer wirtschaftlichen Schwächephase. Die Folgen aus Kriegen und Krisen belasteten die exportabhängige deutsche Volkswirtschaft wie kaum eine andere. Preise stiegen, Häuser wurden nicht gebaut, Aufträge und Haushalte brachen weg.

Doch einzelne Indikatoren machen Hoffnung auf Besserung. Mit 3,2 Prozent im November war die deutsche Inflationsrate so niedrig wie seit rund zweieinhalb Jahren nicht mehr. Dazu war der Monat an den Börsen mit einem Plus von über neun Prozent einer der erfolgreichsten in der Dax-Historie.

Stehen die Zeichen schon wieder auf wirtschaftlichem Aufschwung? In unserer Serie „3 auf 1“ nehmen zwei Expertinnen und ein Experte Stellung. Alle weiteren Folgen von „3 auf 1“ finden Sie hier.

Firmen können 2024 wieder stärker in die Transformation investieren

Fritzi Köhler-Geib ist Chefvolkswirtin der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Sie sieht für die deutsche Konjunktur einen Silberstreif am Horizont.

Für die deutsche Konjunktur zeigt sich ein Silberstreif am Horizont: Die Wirtschaft wird 2024 wohl um 0,6 Prozent wachsen, nachdem sie 2023 um 0,4 Prozent schrumpfen dürfte. Eine Erholung der privaten Kaufkraft wird den Konsum im Jahresverlauf 2024 stärken. Dahinter stehen eine stabile Beschäftigung, anziehende Nominallöhne und eine deutlich rückläufige Teuerung.

Die Inflation (HVPI) wird sich 2024 auf 2,5 Prozent verlangsamen. Der Zinsanstieg und die eingetrübten Geschäftserwartungen lasten zwar auf den Unternehmensinvestitionen, trotzdem werden sie 2024 weiter wachsen.

Gerade bei Energiewende, Klimaneutralität und Digitalisierung existieren drängende Investitionsbedarfe. Diese können nun verstärkt angegangen werden, nachdem die Investitionsgüterhersteller nach dem Wegfall von Störungen in der Wertschöpfungskette wieder ausreichend lieferfähig sind.

Risiken der Prognose liegen in erneuten Störungen an den Energiemärkten und einer unerwartet starken fiskalischen Straffung, Chancen in einer niedrigeren Inflation.

Politische Entscheidungen könnten den Wirtschaftsaufschwung bremsen

Sebastian Dullien ist wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung. Er sieht ein Risiko für die Konjunktur in der Finanzpolitik der Bundesregierung nach dem Haushaltsurteil aus Karlsruhe.

Es waren endlich mal gute Nachrichten, die dieser Tage vom Statistischen Bundesamt kamen: Die Inflation auf dem niedrigsten Stand seit über zwei Jahren, und erstmals seit Langem sind die Löhne in einem Quartal wieder stärker gestiegen als die Preise. Normalerweise wären das deutliche Silberstreifen am konjunkturellen Horizont.

Ein großes Risiko ergibt sich allerdings aus der Finanzpolitik der Bundesregierung nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts. Würden alle nun fehlenden Mittel 2024 aus den aktuellen Ausgabenplänen gekürzt oder durch zusätzliche Steuern gedeckt, so würde dies die verfügbaren Einkommen und die Investitionstätigkeit belasten und das Wachstum bremsen. Dann droht sogar ein erneuter Rückgang des Bruttoinlandsprodukts 2024.

Es besteht zudem das Risiko, dass politische Entscheidungen auch die Inflation wieder befeuern. Das gilt ebenso für den Beschluss, die Preisbremsen für Strom, Gas und Wärme bereits zum Jahresende auslaufen zu lassen, wie für die vorgezogene Rückkehr zum normalen Mehrwertsteuersatz auf Erdgas und Fernwärme. Zusammengenommen könnte beides die Inflation im Winter 2024 um einen halben Prozentpunkt erhöhen.

Die allgemeine Verunsicherung bleibt hoch

Friedericke Spiecker ist Ökonomin und Wirtschaftspublizistin. Sie hält den Streit um die Schuldenbremse für eine Belastung.

Die Preissteigerungsrate fällt schneller, als die Geldpolitiker erwartet haben. Doch die EZB-Führung hat angekündigt, die Zinsen noch monatelang nicht senken zu wollen. Das bringt Sachinvestoren weiter in Bedrängnis. Der neu entfachte Streit um die Schuldenbremse hat zu Sparankündigungen des Staates und damit zu Verunsicherung der Privaten geführt.

Viele Prognostiker setzten dennoch auf den privaten Verbrauch. Der soll der Gesamtwirtschaft einen positiven Schub verleihen, weil sich die Realeinkommen dank fallender Steigerungsrate der Verbraucherpreise bei höheren Zuwachsraten der Nominallöhne verbessern.

Aber das macht die Einkommensverluste der letzten zwei Jahre noch nicht wett. Die Preisschübe bei Energie und Lebensmitteln setzen vor allem den Verbrauchern am unteren Ende der Einkommensskala zu. Der staatliche Schutz vor potenziell wieder auftretenden Energiepreisschocks wurde gerade gestrichen. Das dürfte mehr zum Sparen als Konsumieren anregen.

Keiner weiß, in welchem Umfang der Staat beim Umbau der Produktionsanlagen Richtung Klimaneutralität helfen wird. Also werden die meisten privaten Akteure abwarten, statt sich zu engagieren. Das führt tiefer in die Rezession.