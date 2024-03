Kapitalmarktstratege über Dax-Höhenflug „Die Korrektur kommt in der zweiten Jahreshälfte“

Herr Roemheld, die Anleger sind im Kaufrausch, der Dax erreicht seinen Höchststand. Sollten wir jetzt alles zusammenraffen und aus dem Markt aussteigen, bevor die Blase platzt?

Ach, wenn es immer so einfach wäre … Leider ist die Psyche der Anleger manchmal wundersam. Noch drängt Geld in die Aktienmärkte. In den Geldmarktfonds ist noch viel Liquidität vorhanden, die auf bessere Anlagemöglichkeiten wartet. Allein in den USA liegen sechs Billionen Dollar, die über fünf Prozent Zinsen abwerfen. Aber jetzt, da die Zinsen sehr wahrscheinlich wieder sinken, werden Anleger das Geld vermehrt an der Börse investieren.

Der Experte © FIDELITY INTERNATIONAL Carsten Roemfeld ist seit 2014 Kapitalmarktstratege bei der Fondsgesellschaft Fidelity International. Zuvor war er bei der Credit Suisse in London und Frankfurt als „Director US Equity Sales“ für institutionelle Kunden in Deutschland, Skandinavien und Großbritannien tätig.

Sie wetten also auf einen anhaltenden Höhenrausch an den Aktienmärkten?

Kurzfristig sieht es sehr gut aus, mit der Einschränkung, dass die Psychologie von Anlegern schwer auszurechnen ist. Hinzu kommt, dass der Dax im vergangenen Jahr um 20 Prozent gestiegen ist und erneut um sieben Prozent in diesem Jahr. Allerdings ist der Dax im internationalen Vergleich eher unbedeutend. Der Dow in den USA verzeichnete ein Plus von achteinhalb Prozent, der Nikkei in Japan sogar von 15 Prozent. Übrigens wurden in Japan erstmals der Höchststand aus dem Jahr 1989 übertroffen, 35 Jahre später. Das löst Begehrlichkeiten aus. Kurzum: Die Euphorie ist am Markt zu spüren, eindeutig.

Auf den steilen Aufstieg folgt oft der Abstieg, sehen sie den nicht kommen?

Doch, denn die fundamentale Situation müsste die Anleger eigentlich skeptisch machen. Wir haben einen kräftigen Vorlauf der Kurse, der gleichsam bestätigt werden muss – mit Gewinnsteigerungen bei den Firmen. Und diese guten Ergebnisse sehe ich nicht in dem Maß kommen, wie sie in den Börsenwerten bereits eingepreist sind. Da ist Vorsicht geboten. Auch wenn die Psychologie der Anleger zurzeit einen weiteren Anstieg nährt.

Wer müsste denn ordentliche Gewinne ausweisen?

Mehr oder weniger alle großen Firmen, die den Aufschwung getragen haben: Nvidia, Apple und Microsoft, hier in Deutschland sind es SAP, Siemens und Allianz. Denn der Aufschwung wird nicht von allen Unternehmenswerten getragen. Im Gegenteil, es gibt viele, die gar nicht gestiegen sind oder sogar an Wert eingebüßt haben. Bis zu 70 Prozent des Aufschwungs der vergangenen 12 bis 15 Monate gehen auf das Konto der „Glorreichen Sieben“, also Microsoft, Apple, Amazon, Google, Nvidia, Tesla und Meta/Facebook. In Deutschland sind es SAP, Siemens und Airbus. Es sind also die großen Firmen, die ihre Umsätze international erwirtschaften. Der Eindruck ist also falsch, dass der ganze Markt nach oben geht.

Und welche Werte sind im Keller geblieben?

Firmen aus zyklischen Branchen, die stark von der Konjunktur abhängen. Maschinenbau und Energie, zum Teil auch Finanzwerte. Bayer, wobei das ein Sonderfall ist wegen der spezifischen unternehmensinternen Probleme. Auch RWE und Continental liefen im laufenden Jahr schlecht.

Und die Pharmawerte, auf die in der Corona-Krise gewettet wurde, oder?

Ja, aber Werte aus dem Gesundheitswesen sollte man wieder im Auge haben. Denn diese sind spannend, sobald sich der Markt wieder normalisiert. Auch Firmen aus dem verarbeitenden Gewerbe, etwa Minenunternehmen, die Kupfer, seltene Erden, Metalle und ähnliches fördern. Die fallen momentan durch das Raster wegen der schwachen Weltwirtschaft. Aber deren Produkte sind knapp und gefragt.

Unter dem Strich ist der Aktienboom also einer Sonderkonjunktur zu verdanken?

Absolut, vor allem in den USA, wo die Künstliche Intelligenz boomt. Die „Glorreichen Sieben“ stehen alle damit in Verbindung. Tesla vielleicht etwas weniger. Und Apple hat keine ausgeprägte KI-Strategie, aber alle arbeiten fieberhaft daran oder damit.

Wann kommt die Korrektur?

In der zweiten Jahreshälfte steigt die Wahrscheinlichkeit. Denn die konjunkturelle Entwicklung sollte vor allem in den USA langsam eine Bremswirkung entfalten. Noch boomt die Nachfrage nach den neuen KI-Chips, weil sie Mangelware sind. Es dauert bis zu sechs Monate, bis man überhaupt einen Chip bekommt. Und diese kosten 30.000 Dollar pro Stück, weil alle Datencenter einen haben wollen. Deshalb bestellen die Firmen gleich mehrere, weil sie sonst leer ausgehen.

Und dann kommen die Anwender, die sich irgendwann fragen müssen, wie sie ihre Investitionen in die KI monetarisieren können. Sie brauchen Produkte mit hohem Nutzen, die Verbraucher kaufen. Nicht überall wird es so schnell gehen und sofort Zuwachs an Produktivität geben, der die Gewinne sprudeln lässt. Außerdem stellen sich Regulierungs- und Compliance-Fragen. Daher wird eine gewisse Ernüchterung eintreten, wie in solchen Phasen üblich.

Mit einer Halbierung des Börsenwertes, wie bei der Tesla-Aktie?

Die Firma musste höhere Rabatte einräumen, um ihre Produktion absetzen zu können. Ob Tesla zur alten Stärke zurückfindet, ist schwer zu sagen. Die Aktie ist erst einmal rausgefallen aus der Gunst der Anleger. Unter die „Glorreichen Sieben“ müsste man eher Eli Lilly zählen, das durch ihre Abnehmspritze ebenfalls eine Sonderkonjunktur hat.

Also sollten Anleger lieber nach ETFs oder Fonds greifen?

Ich selbst bin Fondsanleger. Das Fondskonstrukt ist ideal für Privatanleger, die sich keine Gedanken über die Einzelwertanalyse machen wollen. Auch ETFs, die einen Index abbilden, investieren Aktien aus allen Bereichen. Das Geld ist also breit gestreut. Dann gibt es als Alternative Aktien-ETFs, die nicht nur einen Index wie den Dax abbilden. In allen Fällen kommt es auf den Anlagehorizont an, fünf Jahre plus sollten es schon sein.

Was ist von ETFs zu halten, die weltweit die größten Aktien kaufen?

Die Welt-ETFs haben oft den Nachteil, dass sie viele US-Werte enthalten, bis zu 70 Prozent. Das war in den vergangenen Monaten und Jahren richtig, weil die Werte gut liefen. Aber ich würde zurzeit eher Europa und Asien stärker gewichten. Denn diese Aktien sind viel günstiger bewertet. Während das Verhältnis des Kurses zum Gewinn der Firmen in den USA 23 beträgt, ist es bei deutschen Werten nur 12. Einen so großen Unterschied bei der Bewertung gab es eher selten. Auch asiatische Werte sind oft unterrepräsentiert. Dabei ist das Wachstum höher in Schwellenländern wie China, Indien und Indonesien. Deshalb gibt es dort gute Bausteine fürs Portfolio.

Tagesgeld und Festgeld sind keine Optionen so kurz vor der Korrektur?

Tendenziell eher fürs kurzfristige Parken, wenn das Geld demnächst benötigt wird. Aber wenn man einen langfristigen Horizont hat, fährt man fast immer besser mit Aktien.

Ist bei Nvdia das Tesla-Schicksal denkbar?

Im Moment nicht, wegen der steigenden Gewinne der Firma. Aber bei einem solchen Anstieg und einem zyklischen Produkt wie Halbleiter sind deutliche Korrekturen möglich. Noch profitiert Nvidia von dem enormen Vorteil, dass kein Wettbewerber ein vergleichbares Produkt hat. Aber die anderen Hersteller wie AMD und Intel arbeiten wie verrückt daran. Die exponentielle Entwicklung wegen der Sonderkonjunktur wird daher nicht ewig anhalten können. Das Geschäftsmodell ist angreifbar. Noch ist Nvidia nicht in der Position von Apple und Microsoft, die in ihren Bereichen einen Großteil des Weltmarktes beherrschen.