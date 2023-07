Derzeit im Schnitt ein Tag pro Woche zuhause Beschäftigte wollen mehr Tage im Homeoffice verbringen als von Arbeitgebern geplant

In Deutschland wünschen sich die Beschäftigten durchschnittlich 1,8 Tage Homeoffice pro Woche - mehr, als von Arbeitgeber:innen geplant. Derzeit arbeiten die Menschen in Deutschland im Schnitt einen Tag von zu Hause aus, wie eine Umfrage des Münchner Ifo-Instituts ergab. Die Arbeitgeber:innen wollen demnach in Zukunft 1,2 Tage Homeoffice pro Woche anbieten.

Im europäischen Vergleich kommt Deutschland mit im Schnitt gut einem Tag Homeoffice pro Woche auf den zweiten Platz unter 17 europäischen Ländern. Nur in Großbritannien arbeiten die Menschen mit 1,5 Tagen pro Woche häufiger aus dem Homeoffice. Frankreich und Italien sind mit 0,6 und 0,7 Tagen deutlich darunter platziert.

Als Vorteile des mobilen Arbeitens nannten die Beschäftigten eine höhere Flexibilität sowie eine höhere Zeit- und Kosteneffizienz. Im Büro hingegen schätzten die Menschen „vor allem das Miteinander mit Kolleg:innen, eine bessere Zusammenarbeit und eine klare Abgrenzung zwischen Arbeit und Privatleben“, erklärten die Forschenden des Ifo-Instituts.

Die Umfrage wurde im April und Mai dieses Jahres gemacht. Für Deutschland sind die Antworten laut Ifo repräsentativ. Befragt wurden Menschen zwischen 20 und 64 Jahren mit mindestens einem weiterführenden Schulabschluss. (AFP/dpa)