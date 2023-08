Mobbing durch Vorgesetzte Wie Sie sich gegen „Bossing“ wehren können

„Ich erinnere mich an den Fall einer Führungsperson, die sehr erratisch war und oft emotional reagiert hat“, sagt Sebastian Reiche. Der Vorgesetzte habe E-Mails nur in Großbuchstaben geschrieben. Teammitglieder machte er wegen minimaler Fehler oder zum Beispiel wegen schwächerer Verkaufszahlen klein. Ein klarer Fall von Bossing, sagt Reiche. Er berät Start-ups in HR-Fragen und lehrt als Managementprofessor an der IESE Barcelona.