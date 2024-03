Red Flags in der Probezeit Vier Warnzeichen, dass der neue Job nicht passt

Eine Probezeit soll helfen, Angestellten und Chefs die Entscheidung leichter zu machen: Passt der neue Job zu mir? Oder: Will ich die Kandidatin wirklich langfristig in meinem Team behalten? Nicht alle Beteiligten sehen die Testphase allerdings positiv, wie eine Umfrage der Online-Stellenbörse Indeed für das Handelsblatt zeigt. Der Arbeitgeber profitiere stärker davon als die Mitarbeitenden – dieser Meinung waren fast 40 Prozent der 1000 befragten Nutzerinnen und Nutzer.