Selbstzweifel im Job Neun Schritte für mehr Selbstbewusstsein

Selbstzweifel sind unliebsame Begleiter im Job, über die niemand gerne spricht – und die doch sehr verbreitet sind: Laut einer Befragung der Karriereplattform LinkedIn sagen vier von zehn Deutschen, dass sie kein Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten haben und Erfolge oft als „Glücksgriff“ oder „Zufall“ abtun. Ein Drittel der deutschen Berufstätigen gab zudem an, die Coronapandemie habe ihr Selbstbewusstsein am Arbeitsplatz geschwächt.