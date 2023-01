Smarte Assistenten im Job Wird KI Angestellten helfen – oder sie ersetzen?

Das Bild erinnert an einen Science-Fiction-Film. Es zeigt mehrere Menschen in pompösen Gewändern in einer Halle oder einem Raumschiff, die durch ein großes, kreisrundes Loch in die taghelle Ferne blicken. Doch nicht nur der Inhalt des Bildes wirkt futuristisch: Der Amerikaner Jason Allen hat mit dem Bild eine Kategorie des Kunstwettbewerbs der Colorado State Fair gewonnen – nur hat er „Théâtre D’opéra Spatial“ nicht selbst gemalt, sondern ein Algorithmus.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden