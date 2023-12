Über 170.000 Euro Gehalt Das sind die zehn bestbezahlten Jobs auf Indeed

Der Arbeitsmarkt in Deutschland bietet Angestellten derzeit gute Chancen. Und die sollten sie nutzen, immerhin lockt häufig ein Gehaltssprung. Eine repräsentative Befragung des Marktforschungsunternehmens Trendence zeigt, dass etwa jeder vierte Beschäftigte im ersten Halbjahr 2023 den Job gewechselt hat.

14 Prozent der Befragten nahmen eine Stelle bei einem neuen Arbeitgeber an. Sechs Prozent wechselten auf eine neue Position in ihrem Unternehmen. Fünf Prozent machten sich beruflich selbstständig. Das Hauptmotiv war dabei das Gehalt: 37 Prozent der Männer und 36 Prozent der Frauen gaben an, dass die Vergütung der Auslöser war.

Lukrative Spitzenjobs setzen in der Regel einen akademischen Werdegang und formale Qualifikationen voraus. Doch aufgrund des Fach- und Führungskräftemangels, der durch den Abgang der sogenannten Babyboomer-Generation noch verstärkt wird, bieten sich auch Quereinsteigern immer bessere Chancen, an eine der hochdotierten Stellen mit bis zu sechsstelligen Bruttojahresgehältern zu kommen.

Welche Jobs derzeit mit der höchsten Vergütung locken, hat die Online-Stellenbörse Indeed ermittelt. Die Auswertung der zehn bestbezahlten Berufe basiert auf den freien Stellen, die 2023 auf der Plattform ausgeschrieben waren. Das Handelsblatt zeigt, um welche Jobprofile es geht – und wo ein Quereinstieg möglich ist.