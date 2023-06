Kompromiss im Heizungsstreit Hausbesitzer, Mieter, Wohnungseigentümer – wer wann was tun muss

Eine Nachtsitzung hat Anfang der Woche die verhärteten Positionen im Heizungsstreit aufgeweicht. Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) kann kommen. Noch diese Woche will die Ampel die Details des Kompromisses vorstellen. Für Vermieter und Mieter gleichermaßen bringt die Einigung wesentliche Erleichterungen. Die CO₂-Ziele der Koalition im Wohnungsbestand werden auf diese Weise allerdings kaum einzuhalten sein. Hier der Überblick, was die Regelungen für Mieter und Vermieter bedeuten.

1. Kein rascher Ausbau der Heizung nötig

Sah der erste Entwurf für das GEG noch eine Art Countdown vor für alte Heizungen, sollen diese Fristen ersatzlos gestrichen werden. Eine Handlungspflicht, die Heizung auszutauschen, besteht überhaupt erst, wenn die Wärmeplanung für die Stadt oder Kommune vorliegt, in der die Immobilie liegt. Das soll bei größeren Städten bis 2026 der Fall sein und in kleineren Gemeinden bis 2028. Damit ist erstmal der Druck vom Kessel.

2. Fernwärme als Option der Wahl

Die lokale Wärmeplanung legt verbindlich fest, welche Häuser an das Fernwärmenetz angeschlossen werden - und welche nicht. Wer im Versorgungsgebiet liegt, kann beim Ausfall seiner Heizung eine sogenannte Übergabestation einbauen für etwa 15.000 Euro. Die Station verbindet das kommunale Fernwärmenetz mit der Wärmeversorgung im Haus. Damit ist er die Sorge um die geforderte klimaneutrale Wärmeerzeugung los, da der Wärmelieferant dafür sorgen muss.

Verbraucherschützer warnen allerdings, dass Fernwärme aufgrund der regionalen Monopole teils teuer ist. Auch könnten die Anbieter die Kosten für die CO₂-neutrale Erzeugung auf ihre Fernwärmekunden umlegen.

3. Wasserstoff bleibt als Option für Gasheizungen möglich

Unwahrscheinlich, aber in Einzelfällen denkbar, ist ein Anschluss einer Gasheizung an das Wasserstoffnetz. Solche Netze werden aber in vergleichsweise wenig Regionen gebaut werden. Voraussetzung für den Anschluss ist dann eine neue Heizungsanlage, die mit Wasserstoff betrieben werden kann („H2-ready“).

Gehören bald der Vergangenheit an: Rohre einer Anlage einer Ölheizung im Keller eines Altbaus. © dpa/Carsten Koall

Diese sind schon heute im Handel. Verbraucherschützer warnen aber, dass kein Wasserstoff-Versorger Garantien für einen Anschluss an ein Netz und die Belieferung mit dem Brennstoff geben wird, noch nicht einmal, wenn ein solches Netz sicher in einer Region gebaut wird. Zu unsicher ist die Entwicklung auf dem Markt derzeit. Wer auf Verdacht eine solche neue Gasheizung einbaut, muss hoffen, dass sein Versorger Biomethan dem fossilen Brennstoff beimischt.

Dem Vernehmen nach soll bis 2029 ein Anteil von 15 Prozent und bis 2030 von 30 Prozent Biomethan durch die bestehenden Gasleitungen fließen. Im Jahr 2040, wenn Deutschland klimaneutral wird, sollen es 60 Prozent Biogas oder Wasserstoff sein. In der Zwischenzeit muss der Hausbesitzer aber die Lücke mit anderen Ökotechnologien schließen. Und das kann teuer werden.

4. Auch Holzpellets bleiben eine Option

Wer eine Gas- oder Ölheizung ersetzen will, kann dies durch eine Holzpellet-Anlage tun. Diese erfüllt die Anforderungen ebenfalls. Allerdings schwanken die Preise für die Holzschnitzel sehr. Unklar ist, wie sich Verfügbarkeit und Preis des Brennstoffs entwickeln, wenn viele Haushalte auf diese Heiztechnik umstellen.

Pelletheizungen können bis zu doppelt so viel kosten wie eine herkömmliche Gasheizung. Hinzu kommen erheblich höhere Wartungskosten. Auch braucht es zusätzliche Fläche für die Ablage des Brennstoffes.

5. Was, wenn eine alte Anlage unrettbar kaputtgeht?

Geht eine alte Gas- oder Ölheizung so kaputt, dass sie nicht mehr reparierbar ist, muss der oder die Hauseigentümer einen Energieberater bestellen. Bis die Wärmeplanung der betreffenden Kommune vorliegt, kann theoretisch trotzdem eine neue Gasheizung eingebaut werden.

Eine Wärmepumpe steht in einem Garten eines Einfamilienhauses in einem Neubaugebiet. © picture alliance/dpa/Silas Stein

Der zurate gezogene Experte wird davon aber mit Gewissheit abraten, da der Hauseigentümer nicht aus der Pflicht zur Umrüstung auf Ökotechnik oder Fernwärme entbunden wird, sobald die kommunale Wärmeplanung vorliegt. In vielen Fällen dürfte dann der Einbau einer Wärmepumpe oder einer Holzpelletheizung die auch finanziell sinnvollere Alternative sein.

6. Mit viel Förderung zur Ökotechnik

Maximal 70 Prozent der Kosten für den Umstieg von fossilen Heizungen auf Ökotechnik bezahlt der Bund. Damit dürfte in sehr vielen Fällen der verbliebene Aufschlag gegenüber einer modernen Gasheizung verkraftbar sein. Aber Achtung, die Förderung ist nicht ans Alter der Wohnungs- beziehungsweise Hausbesitzer geknüpft, wie in einem früheren Entwurf ursprünglich vorgesehen.

30 Prozent Förderung gibt es für alle. Weitere 20 Prozent für alle, die sehr schnell handeln und umrüsten. Weitere 30 Prozent gibt es für Hauseigentümer, deren zu versteuerndes Einkommen unter 40.000 Euro liegt. Die Förderungen können kumuliert werden, aber zusammen nicht mehr als 70 Prozent der Kosten betragen.

7. Mieter werden verschont

Hauseigentümer bekommen Förderungen, die Mieter werden durch eine Kappungsgrenze bei der Umlage der Modernisierungsinvestitionen durch deren Vermieter geschont. Neue Heizungstechnik darf sich nicht mit mehr als 50 Cent pro Quadratmeter an zusätzlicher Miete niederschlagen. Bei einer 100-Quadratmeter-Wohnung sind das 50 Euro im Monat.

Der Immobilienverband Deutschland sieht darin eine „einseitige Belastung der Vermieter“. Denn die Kappung verhindere die formal trotzdem zugesagte Modernisierungsumlage, die sogar von acht auf zehn Prozent angehoben werden soll. Der Widerspruch der beiden Regelungen dürfte Ergebnis eines Versuchs einer politischen Gesichtswahrung sein zwischen den eher sozial orientierten SPD und Grünen sowie der „marktliberalen“ FDP.

8. Neubauten nur noch mit Ökotechnik

Bei den neu errichteten Immobilien bleibt es ab dem 1. Januar 2024 bei der Pflicht zum Einbau von klimaneutralen Heizungen. Dieser wird allerdings bereits heute nachgekommen, heißt es aus der Baubranche.

Die Heizungstechnik der Wahl ist die Wärmepumpe. In verdichteten Siedlungsgebieten kommt auch häufiger die Fernwärme zum Einsatz. Wo ganze Quartiere neu entstehen, sei auch ein gemeinsame, dezentrales Wärmeversorgung für die Objekte eine Variante.