Leere Supermarktregale Deshalb fehlen erneut Produkte beim Einkaufen

Arbeitskämpfe treiben Dana Hoffmann in existenzielle Not. Hoffmann betreibt in Mestlin, 40 Autominuten östlich von Schwerin, einen zu Rewe gehörenden Nahkauf-Markt. Wegen eines seit Monaten andauernden Streiks in Lagerhäusern sind Lieferungen ausgeblieben. Ein Viertel ihrer Regale steht leer. Bis zum Wochenende fehlte Milch. Lücken gibt es bei Käse, Wurst, Obst oder Tiefkühlprodukten.