Lithium aus alten E-Autos So wollen Kanadier in Magdeburg Batterien wiederverwerten

Das kanadische Unternehmen Li-Cycle nimmt eine der größten Recyclinganlagen für Lithium-Ionen-Akkus in Europa in Betrieb. In der Fabrik in Sülzetal bei Magdeburg sollen in einer ersten Ausbaustufe 10.000 Tonnen Altbatterien verarbeitet werden, wie das Unternehmen dem Handelsblatt mitteilte. Bis Ende des Jahres will Li-Cycle die Kapazität verdoppeln, ab 2024 sollen bis zu 30.000 Tonnen verarbeitet werden können.