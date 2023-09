Metallraub in der deutschen Industrie Rohstoffdiebe bringen Unternehmen in Alarmbereitschaft

728 Stunden Zugverspätung durch Metalldiebe bei der Deutschen Bahn allein in diesem Jahr. 2.644 betroffene Züge. Hunderttausende genervte Pendler. Unzählige verspätete oder verpasste Termine. Güterzüge, die mitsamt Fracht zu spät am Zielort ankamen und so für Verzögerungen in der ganzen Lieferkette sorgten – weil Kriminelle Kabel geklaut haben.