Milliarden für Chips Die fatalen Folgen des Subventionswettlaufs

Die Regierungen der USA und Japans verteilen derzeit in enger Taktung Milliarden an Subventionen für die großen Chiphersteller. Erst kürzlich hatte die US-Regierung dem Taiwaner Auftragsfertiger TSMC insgesamt bis zu 11,6 Milliarden Dollar an Staatshilfen zugesagt. Auch in Deutschland erwarten die Halbleiterhersteller in nächster Zeit opulente Zuwendungen vom Staat – und zuletzt war auch noch Indien in den globalen Subventionswettlauf eingestiegen.