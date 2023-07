Kraftstoffe im Vergleich Super, Super Plus, E10 – Das sind die Unterschiede

Mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine stiegen die Preise von fossilen Energieträgern im vergangenen Jahr rasant. So auch der Preis der Kraftstoffe an den Tankstellen. Dort knackten Diesel und Benzin bereits im Frühjahr 2022 die 2-Euro-Marke. Mittlerweile hat sich die Situation an am Kraftstoff-Markt wieder etwas beruhigt, dennoch sind die Spritpreise nach wie vor hoch.