Nach der VanMoof-Insolvenz Radler und Händler bleiben auf dem Schaden sitzen

Daniel Torrillas legt in seiner Werkstatt die Kontakte von Kabeln an einem E-Rad der Marke VanMoof frei. Die Räder des niederländischen Herstellers fallen auf im Straßenbild: Der Rahmen besteht aus schlanken, zylinderförmigen Alurohren. Der obere, waagerechte Zylinder ragt über den Lenker hinaus. Scheinwerfer und Rücklicht sind integriert. Auch der Akku verschwindet unsichtbar in den Hohlräumen des Rahmens.