Nach der Bankenfusion Credit Suisse taumelt ihrem Ende entgegen

Das Geschäft der Credit Suisse im Heimatmarkt galt traditionell als stabiler Ertragsbringer – auch dann noch, als Milliardenverluste in anderen Sparten die Bank in Schieflage brachten. Doch die kombinierten Halbjahreszahlen von UBS und Credit Suisse, die am 31. August veröffentlicht werden, dürften mit dieser Tradition brechen. Insider erwarten, dass die Credit Suisse in der Schweiz schwache Zahlen vorlegen wird. Das hat das Handelsblatt aus zwei Quellen erfahren. Auch ein Verlust scheint möglich. In den Vorjahren hatte die Sparte stets mindestens mehrere Hundert Millionen Franken Gewinn erwirtschaftet.