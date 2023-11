Nach Insolvenz von Bürovermieter Wework Der Coworking-Hype ist noch lange nicht vorbei

Donnerstagmorgen, 10 Uhr: Robert Gierke hat es sich in einem Ohrensessel bequem gemacht. Der Eventraum im Betahaus, einem Coworking-Space in Berlin, füllt sich langsam. Gleich beginnt ein Vortrag. Danach will Gierke, der sich als Berater für Nachhaltigkeitsthemen und sinnstiftende Unternehmensführung selbstständig gemacht hat, ein bisschen netzwerken, bevor er sich an einen der 500 Plätze setzt, um zu arbeiten.