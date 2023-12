Neuer Bayer-Chef Der härteste Job der deutschen Wirtschaft

Als am Morgen des 20. November die Bayer-Aktie binnen weniger Minuten um nahezu 20 Prozent fällt, wendet sich Bill Anderson selbst an die Belegschaft. Der neue Chef von Bayer schickt einen elektronischen Brief an seine Beschäftigten, die geschockt auf den Kurseinbruch schauen: Fast acht Milliarden Euro Börsenwert sind futsch.