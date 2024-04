Olivenöl, Kakao, Orangen Die hohen Lebensmittelpreise sind erst der Anfang

Die Kakaopreise erreichen derzeit ein Rekordhoch nach dem nächsten, Kakao ist mittlerweile sogar teurer als Kupfer. Die Preise für Olivenöl sind so stark gestiegen, dass es in spanischen Supermärkten mittlerweile das meistgestohlene Produkt ist. Die Gelbe Drachenkrankheit hat die Orangenernte so stark dezimiert, dass Orangensaft an der New Yorker Terminbörse zeitweise für etwa das Doppelte gehandelt wurde als noch zu Beginn des vergangenen Jahres.