Phishing-Mails und Fake-Nachrichten So sind Sie vor Online-Betrugsmaschen geschützt

Eine kurze SMS wirft Fragen auf: „Hallo Mama, ich habe mein Handy verloren. Du kannst meine alte Nummer löschen und diese speichern. Schick mir gleich eine Nachricht per Whatsapp.“ Aber warum ruft mein Kind nicht an? Wie hat es sich so schnell ein neues Handy organisiert? Und seit wann habe ich ein Kind?