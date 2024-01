Richtig reden über den Job Sieben typische Fehler, die sie im Jahresgespräch nicht machen sollten

Das Jahresgespräch kann Mitarbeitende und Führungskräfte weiterbringen. Angestellte können hier ihre strategischen Karriereziele angehen – indem sie Interesse an bestimmten Aufgaben anmelden oder ihren Vorgesetzten einen Plan präsentieren, wie sie sich innerhalb der kommenden zwölf Monate in eine höhere Position entwickeln wollen. Für Chefinnen und Chefs wiederum kann das Gespräch ein Instrument sein, um gute Teammitglieder zu halten und weiterzuentwickeln – und bei Low-Performern offen anzusprechen, in welchen Punkten sie sich wie verbessern sollten.